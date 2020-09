PlayStation 5 будет поддерживать 99% игр с PlayStation 4 по обратной совместимости

Источник материала: Onliner

Мероприятие PlayStation 5 Showcase вызвало некоторое смятение в среде фанатов. Появится PS Plus Collection с играми прошлого поколения, в которые можно будет играть подписчикам PlayStation Plus. А как насчет всего остального каталога игр с PlayStation 4? Ясность внес глава Sony Interactive Entertainment Джим Райан.

Он заявил, что «из тысяч протестированных PS4-релизов 99% совместимы с новой консолью». Что входит в 1% игр, которые не удастся запустить на PS5, Джим не уточнил.

Больше никаких деталей об обратной совместимости он не раскрыл. А потому конкретный механизм работы этой технологии пока неизвестен.

Подписчикам PlayStation Plus среди прочего на старте будут доступны God of War, The Last of Us: Remastered и Uncharted 4: A Thief’s End — одни из лучших игр уходящего поколения.