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PlayStation 5 будет поддерживать 99% игр с PlayStation 4 по обратной совместимости
Источник материала: Onliner
Мероприятие PlayStation 5 Showcase вызвало некоторое смятение в среде фанатов. Появится PS Plus Collection с играми прошлого поколения, в которые можно будет играть подписчикам PlayStation Plus. А как насчет всего остального каталога игр с PlayStation 4? Ясность внес глава Sony Interactive Entertainment Джим Райан.
Он заявил, что «из тысяч протестированных PS4-релизов 99% совместимы с новой консолью». Что входит в 1% игр, которые не удастся запустить на PS5, Джим не уточнил.
Больше никаких деталей об обратной совместимости он не раскрыл. А потому конкретный механизм работы этой технологии пока неизвестен.
Подписчикам PlayStation Plus среди прочего на старте будут доступны God of War, The Last of Us: Remastered и Uncharted 4: A Thief’s End — одни из лучших игр уходящего поколения.
825 ГБ, разрешение игр - 4K UHD (2160p), поддержка HDR, в комплекте нет игр
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Мероприятие PlayStation 5 Showcase вызвало некоторое смятение в среде фанатов. Появится PS Plus Collection с играми прошлого поколения, в которые можно будет играть подписчикам...
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