ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

PlayStation 5 будет поддерживать 99% игр с PlayStation 4 по обратной совместимости

17.09.2020 12:25 — Разное | Onliner  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Onliner

Мероприятие PlayStation 5 Showcase вызвало некоторое смятение в среде фанатов. Появится PS Plus Collection с играми прошлого поколения, в которые можно будет играть подписчикам PlayStation Plus. А как насчет всего остального каталога игр с PlayStation 4? Ясность внес глава Sony Interactive Entertainment Джим Райан.

Он заявил, что «из тысяч протестированных PS4-релизов 99% совместимы с новой консолью». Что входит в 1% игр, которые не удастся запустить на PS5, Джим не уточнил.

Больше никаких деталей об обратной совместимости он не раскрыл. А потому конкретный механизм работы этой технологии пока неизвестен.

Подписчикам PlayStation Plus среди прочего на старте будут доступны God of War, The Last of Us: Remastered и Uncharted 4: A Thief’s End — одни из лучших игр уходящего поколения.

Игровая приставка Sony PlayStation 5
825 ГБ, разрешение игр - 4K UHD (2160p), поддержка HDR, в комплекте нет игр
Скоро в продаже
Приставки в Каталоге Onliner

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Мероприятие PlayStation 5 Showcase вызвало некоторое смятение в среде фанатов. Появится PS Plus Collection с играми прошлого поколения, в которые можно будет играть подписчикам...
 
Новости дня
Новости разные
 
Realme 7i представлен официально. Цена - 215 долларов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

16.09.2020
Mir24.TV Belarus
17.09.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика