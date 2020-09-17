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Новая Skoda Octavia будет стоить в России от $18,5 тысячи
Источник материала: Onliner
Компания Skoda Auto назвала цены на модель Octavia нового поколения для рынка России. Машину будут собирать в Нижнем Новгороде на заводе ГАЗ по полному циклу со сваркой и окраской кузовов. Подробности сообщает
Skoda Octavia при смене поколений сохранила платформу MQB, правда, тележка доработана (теперь она называется MQB Evo). Ни одна кузовная деталь не повторяет предшественника. Модель, как и раньше, будет продаваться в кузовах лифтбэк и универсал. Последнего в России не будет.
Новинка предлагается в трех фиксированных комплектациях: Active Plus, Ambition Plus и Style Plus. Список доступных силовых агрегатов включает три бензиновых мотора: атмосферный (1,6 л), а также турбированные (1,4 л и 2,0 л). Первый развивает 110 л. с., второй — 150 л. с., третий — 190 л. с. Самый слабый мотор по выбору покупателя сочетается с 5-ступенчатой «механикой» или 6-диапазонным «автоматом», промежуточный — с 6-ступенчатой МКП или 8-ступенчатой АКП, самый мощный двигатель — только с 7-ступенчатым преселективным «роботом» DSG с двумя сцеплениями.
Известно, что версия Active Plus будет стоить от 1 398 000 рублей ($18,5 тыс.). В базе четыре подушки безопасности, полностью светодиодные фары и фонари, колеса R16 со стальными штампованными дисками, аудиосистема с четырьмя динамиками, подогрев передних сидений, электропривод и подогрев наружных зеркал, кнопочное зажигание, электростеклоподъемники, электромеханический стояночный тормоз, полноразмерное запасное колесо и другие опции. За топовую версию Style Plus в России попросят от 1 700 000 рублей ($22,6 тыс.). Здесь уже 17-дюймовые диски, подсветка поворотов, бесключевой доступ в салон, мощная аудиосистема, матричные фары и многое другое.
белый, лифтбэк, бензин 1.4 л, автоматическая, передний привод
серебристый, лифтбэк, бензин 1.4 л, механическая, передний привод
серый, универсал, дизель 1.6 л, механическая, передний привод
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Компания Skoda Auto назвала цены на модель Octavia нового поколения для рынка России. Машину будут собирать в Нижнем Новгороде на заводе ГАЗ по полному циклу со сваркой и...
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