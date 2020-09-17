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Начали готовить фундамент под главный небоскреб города. На стройке «Газпром центра» оживление

17.09.2020 12:25 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Все должно было выглядеть иначе. К нынешнему дню — осени 2020-го — «Газпром центр» обещал быть выстроен до самого последнего этажа (это уже с учетом продления сроков) и радовать Минск невероятными возможностями. «Новое качество жизни и сервиса; статусность и престиж; известные мировые бренды» — это нам обещали. Но вышло как обычно: заведенная еще в 2015 году стройка все так же еле выглядывает из-за строительного забора, пока только намекая на то, что на пересечении Независимости и Филимонова появится нечто грандиозное и поражающее воображение.

Начали готовить фундамент под главный небоскреб города. На стройке «Газпром центра» оживление

Довольно продолжительное время стройка если и продвигалась, то очень слабо. Будь «Газпром центр» младенцем, любой педиатр поставил бы ему дефицит роста и массы тела (хронический). Для того чтобы сделать свои выводы, можете посмотреть на фото за май 2019-го и сравнить их с днем нынешним.

Начали готовить фундамент под главный небоскреб города. На стройке «Газпром центра» оживление
Май 2019-го
Начали готовить фундамент под главный небоскреб города. На стройке «Газпром центра» оживление
Май 2019-го
Начали готовить фундамент под главный небоскреб города. На стройке «Газпром центра» оживление
Май 2019-го

Однако на этой неделе на стройплощадке минчане могли отметить небывалую активность: безостановочно снующие бетоновозы намекали на то, что за синим забором наконец что-то происходит. Как сообщает портал skyscrapercity.com, в ночь на вторник на стройке взялись за главное: «Начали лить плиту под фундамент небоскреба, как минимум 5 бетононасосов и бесконечный поток бетономешалок. Залить предстоит 9000 куб. м бетона».





— Сегодня самая ответственная часть строительства — бетонирование фундаментной плиты, на которой будут стоять высотные здания. Высота здания 189 метров. Это будет самое высокое здание в Беларуси. Да и фундаментная плита не имеет аналогов в республике. Мы долго шли к этому процессу, потому что столкнулись во время реализации стройки со сложными ослабленными грунтами. Два водонапорных горизонта. И мы практически два года искали технические решения, боролись с этими геологическими проблемами. Сегодня работы завершены, и уже ничто не будет мешать, сдерживать нас от оперативного возведения высотки. План работ таков, что без строительства высотки по геотехнике мы не можем приступить к стройке прилегающей застройки, — прокомментировал телеканалу «Беларусь 1» гендиректор ОАО «Газпром Трансгаз Беларусь» Владимир Майоров.

Начали готовить фундамент под главный небоскреб города. На стройке «Газпром центра» оживление

Напомним, что главный небоскреб сложной конфигурации — это офис для дочерних компаний группы «Газпром» высотой более 180 м, на самом верху прозрачной башни должен разместиться многоуровневый ресторан с обзорной площадкой.

 
Теги: Минск
 
 
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