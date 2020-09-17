Светлана Тихановская и «список Тарайковского», Иван Кравцов направил заявление в Следственный комитет

Источник материала: Onliner

Продолжаем следить за политическими новостями в стране. Движение пока наблюдается от белорусских деятелей за границей. Светлана Тихановская готовит список чиновников и силовиков, а Иван Кравцов отправил в Следственный комитет заявление по поводу своего «похищения». Ниже рассказываем о подробностях.

Светлана Тихановская готовит «список Тарайковского»

Сегодня в Telegram-канале Светланы Тихановской появилось сообщение о том, что она готовит «список Тарайковского».

«Нам передали имена и фамилии тех, кто пытает и избивает людей. Поэтому мы готовим отдельный список чиновников и силовиков, которые участвовали и продолжают участвовать в милицейском произволе. Мы назвали его „списком Тарайковского“. Александр Тарайковский стал первой жертвой милицейского произвола. В санкционный список войдут лица, причастные к пыткам, незаконным арестам и издевательствам над задержанными. Для идентификации виновных мы активно работаем с правозащитниками и проектом „Черная книга Беларуси“. Мы передадим этот список в Украину, Турцию, Россию, страны Евросоюза и США. Список будет опубликован и будет постоянно расширяться», — говорится в тексте.

В сообщении Тихановская предлагает силовикам остановить насилие и «перейти на сторону белорусского народа».





Иван Кравцов направил заявление в Следственный комитет

Член Координационного совета сообщил журналистам, что направил заявление о возбуждении уголовного дела в Следственный комитет. В заявлении отмечается, что оно касается «похищения и незаконного лишения свободы» Кравцова.

В заявлении описаны события 7 и 8 сентября, когда Кравцов был задержан неизвестными на проспекте Независимости.

«В отношении меня совершались явно противоправные действия, которые носили характер похищения и незаконного лишения свободы и сопровождались применением спецсредств — наручников. Данные действия совершались неизвестными мне лицами, часть из которых скрывала лица масками. Однако в силу того, что на протяжении дня я удерживался в зданиях государственных органов — ГУБОПиК МВД Республики Беларусь и ДФР КГК Республики Беларусь, — можно предположить, что к данным действиям причастны сотрудники указанных государственных органов», — отметил Кравцов.

Он попросил возбудить уголовное дело и признать его потерпевшим.

(будет дополнено)