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Какая прелесть! Курникова и Иглесиас показали подросшую дочку Машу
17.09.2020 12:37 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Самая скрытная пара знаменитостей – теннисистка Анна Курникова и певец Энрике Иглесиас – редко, но метко делятся личными снимками. Недавно пара показала новое фото своей дочки.
© Sputnik / Александр Романов
Иглесиас и Курникова в третий раз
Сейчас в сети обсуждают новую фотографию Курниковой: в своем Instagram спортсменка показала подросшую дочку Машу, которая моментально завоевала любовь всех фолловеров.
"Уимблдон, встречай", – подписала Анна умилительный снимок, на котором малышка позирует в "теннисном" костюме.
Подписчики Курниковой разразились множеством восторженных комментариев и даже поспорили о том, на кого из звездных родителей девочка похожа больше. Многие отметили, что светлые волосы Маши определенно достались ей от мамы, а вот черты лица – от папы-испанца.
Курникова и Иглесиас – не единственные, кто стали родителями в непростом 2020 году. Среди счастливчиков также оказались Кэти Перри и Орландо Блум, Евгений Петросян и Татьяна Брухунова и другие.
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Пользователи социальных сетей до сих пор не могут определиться, на кого из родителей похожа малышка: на знойного папу или на маму-красавицу.
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