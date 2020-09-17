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Какая прелесть! Курникова и Иглесиас показали подросшую дочку Машу

17.09.2020 12:37 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Самая скрытная пара знаменитостей – теннисистка Анна Курникова и певец Энрике Иглесиас – редко, но метко делятся личными снимками. Недавно пара показала новое фото своей дочки. 

© Sputnik / Александр Романов
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Иглесиас и Курникова в третий раз стали родителями в начале 2020 года: у пары родилась дочка Маша. Напомним, в семье уже подрастают двое детей – Люси и Николас. Звездные родители ведут уединенный образ жизни и редко делятся новостями о своих малышах. Именно поэтому почти каждая публикация звезд производит настоящий фурор среди поклонников.

Сейчас в сети обсуждают новую фотографию Курниковой: в своем Instagram спортсменка показала подросшую дочку Машу, которая моментально завоевала любовь всех фолловеров.

"Уимблдон, встречай", – подписала Анна умилительный снимок, на котором малышка позирует в "теннисном" костюме.

Подписчики Курниковой разразились множеством восторженных комментариев и даже поспорили о том, на кого из звездных родителей девочка похожа больше. Многие отметили, что светлые волосы Маши определенно достались ей от мамы, а вот черты лица – от папы-испанца.

Курникова и Иглесиас – не единственные, кто стали родителями в непростом 2020 году. Среди счастливчиков также оказались Кэти Перри и Орландо Блум, Евгений Петросян и Татьяна Брухунова и другие.

 
Теги: Новости
 
 
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Пользователи социальных сетей до сих пор не могут определиться, на кого из родителей похожа малышка: на знойного папу или на маму-красавицу.
 
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