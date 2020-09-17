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Гайдукевич: зачем нужна перерегистрация белорусских партий?
17.09.2020 12:37 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Президент Беларуси Александр Лукашенко
© Sputnik / Виктор Толочко
"Ничего нового кроме партий мировая политика не придумала. Мы должны на основе нового Закона о партиях предусмотреть, чтобы эти организации существовали не только на бумаге, чтобы в них входило достаточное количество партийцев, имелись офисы, юридические адреса и прочие признаки и атрибуты серьезных партийных организаций. Считаю, что из ныне зарегистрированных партий не все пройдут перерегистрацию, если они фактически не существовали на протяжении 26 лет", – сказал собеседник Sputnik.
Напомним, ранее член Координационного совета оппозиции Мария Колесникова заявила, что штаб экс-банкира Виктора Бабарико
Также о создании политической партии и общественного объединения
Комментарий известного белорусского политика Олега Гайдукевича слушайте в аудиозаписи на радио Sputnik Беларусь.
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Не все из существующих ныне партий пройдут перерегистрацию, полагает лидер Либерально-демократической партии Беларуси Олег Гайдукевич.
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