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Гайдукевич: зачем нужна перерегистрация белорусских партий?

17.09.2020 12:37 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

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Гайдукевич: зачем нужна перерегистрация белорусских партий?

Президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с активом страны поручил соответствующим ведомствам провести перерегистрацию существующих политических партий. Необходимость трансформации белорусской политической системы в сторону развития партийной жизни назрела уже давно, различные слои и интересы общества должны быть представлены соответствующими партиями в парламенте, считает известный политик, лидер Либерально-демократической партии Беларуси, заместитель председателя Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Национального собрания РБ Олег Гайдукевич. 

© Sputnik / Виктор Толочко
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"Ничего нового кроме партий мировая политика не придумала. Мы должны на основе нового Закона о партиях предусмотреть, чтобы эти организации существовали не только на бумаге, чтобы в них входило достаточное количество партийцев, имелись офисы, юридические адреса и прочие признаки и атрибуты серьезных партийных организаций. Считаю, что из ныне зарегистрированных партий не все пройдут перерегистрацию, если они фактически не существовали на протяжении 26 лет", – сказал собеседник Sputnik. 

Напомним, ранее член Координационного совета оппозиции Мария Колесникова заявила, что штаб экс-банкира Виктора Бабарико начал работу над созданием собственной политической партии "Вместе". Общественное движение необходимо, чтобы иметь "юридическую основу для диалога" с нынешними властями Беларуси. 

Также о создании политической партии и общественного объединения заявила и экс-кандидат в президенты Анна Канопацкая. Вместе с юристами своей инициативной группы она уже подготовила и направила в Минюст соответствующие документы. Называться общественное объединение будет "Право будущего". Его деятельность, по словам политика, в первую очередь будет направлена на правовое просвещение населения и оказание помощи в написании законопроектов.

Комментарий известного белорусского политика Олега Гайдукевича слушайте в аудиозаписи на радио Sputnik Беларусь.

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Не все из существующих ныне партий пройдут перерегистрацию, полагает лидер Либерально-демократической партии Беларуси Олег Гайдукевич.
 
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