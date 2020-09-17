Источник материала: Sputnik Беларусь

Радио Гайдукевич: зачем нужна перерегистрация белорусских партий?

Президент Беларуси Александр Лукашенко на встрече с активом страны поручил соответствующим ведомствам провести перерегистрацию существующих политических партий. Необходимость трансформации белорусской политической системы в сторону развития партийной жизни назрела уже давно, различные слои и интересы общества должны быть представлены соответствующими партиями в парламенте, считает известный политик, лидер Либерально-демократической партии Беларуси, заместитель председателя Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Национального собрания РБ Олег Гайдукевич.

"Ничего нового кроме партий мировая политика не придумала. Мы должны на основе нового Закона о партиях предусмотреть, чтобы эти организации существовали не только на бумаге, чтобы в них входило достаточное количество партийцев, имелись офисы, юридические адреса и прочие признаки и атрибуты серьезных партийных организаций. Считаю, что из ныне зарегистрированных партий не все пройдут перерегистрацию, если они фактически не существовали на протяжении 26 лет", – сказал собеседник Sputnik.

Напомним, ранее член Координационного совета оппозиции Мария Колесникова заявила, что штаб экс-банкира Виктора Бабарико начал работу над созданием собственной политической партии "Вместе". Общественное движение необходимо, чтобы иметь "юридическую основу для диалога" с нынешними властями Беларуси.

Также о создании политической партии и общественного объединения заявила и экс-кандидат в президенты Анна Канопацкая. Вместе с юристами своей инициативной группы она уже подготовила и направила в Минюст соответствующие документы. Называться общественное объединение будет "Право будущего". Его деятельность, по словам политика, в первую очередь будет направлена на правовое просвещение населения и оказание помощи в написании законопроектов.

Комментарий известного белорусского политика Олега Гайдукевича слушайте в аудиозаписи на радио Sputnik Беларусь.

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