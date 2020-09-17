Холод и ветер: оранжевый уровень опасности объявили в Беларуси на пятницу

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 17 сен – Sputnik. Штормовое предупреждение продлили в Беларуси на пятницу 18 сентября из-за резкого похолодания и сильного ветра, сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.

Еще в среду температура воздуха местами по республике превышала +29°С, были побиты многолетние температурные рекорды , а уже в четверг начало холодать. Синоптики предупреждали об этом заранее, оранжевый уровень опасности продлили и на пятницу.

"Ожидается дальнейшее понижение температурного режима! 18 сентября на большей части территории страны и в Минске ожидается усиление ветра порывами до 15–20 метров в секунду", – рассказали в Гидромете.

В пятницу Беларусь окажется в холодной тыловой части циклона с центром над Волгой. Будет облачно с прояснениями. Ночью преимущественно по северо-восточной части страны, днем в северо-восточных районах пройдут кратковременные дожди. Ожидается северо-западный и северный ветер.

В ночные часы минимальная температура воздуха составит +5..+10°С, в середине дня воздух прогреется до +8..+15°С, по западу республики – до +17°С.