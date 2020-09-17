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Холод и ветер: оранжевый уровень опасности объявили в Беларуси на пятницу
17.09.2020 12:37 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
МИНСК, 17 сен – Sputnik. Штормовое предупреждение продлили в Беларуси на пятницу 18 сентября из-за резкого похолодания и сильного ветра, сообщили в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды.
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Еще в среду температура воздуха местами по республике превышала +29°С, были
"Ожидается дальнейшее понижение температурного режима! 18 сентября на большей части территории страны и в Минске ожидается усиление ветра порывами до 15–20 метров в секунду", – рассказали в Гидромете.
В пятницу Беларусь окажется в холодной тыловой части циклона с центром над Волгой. Будет облачно с прояснениями. Ночью преимущественно по северо-восточной части страны, днем в северо-восточных районах пройдут кратковременные дожди. Ожидается северо-западный и северный ветер.
В ночные часы минимальная температура воздуха составит +5..+10°С, в середине дня воздух прогреется до +8..+15°С, по западу республики – до +17°С.
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По прогнозам синоптиков, в пятницу 18 сентября температура воздуха по всей республике ощутимо понизится, это будет сопровождаться сильным ветром.
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