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"Кавказ-2020": военные из Беларуси и Китая прибыли на полигон – видео
17.09.2020 12:37 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
В ходе подготовки к стратегическим командно-штабным
© Photo : Пресс-служба президента Беларуси
Белорусские военнослужащие уже начали оборудовать полевой лагерь, а также готовят военную технику для участия в совместных тренировках. В Минобороны сообщили о второй группе военнослужащих из контингента Народно-освободительной армии Китая, которые прибыли к месту учений на самолетах Y-20 китайских ВВС и расположились в уже оборудованном полевом лагере.
Совместные учения "Кавказ-2020" пройдут в период с 21 по 26 сентября на территории Южного военного округа РФ с соблюдением всех правил противовирусной защиты. В них примут участие около 80 тысяч человек из состава соединений как боевого, так и тылового назначения.
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Более 300 белорусских военных прибыли в Россию для участия в стратегических командно-штабных маневрах "Кавказ-2020", они проходят в Астраханской области. Смотрите на...
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