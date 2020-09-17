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"Кавказ-2020": военные из Беларуси и Китая прибыли на полигон – видео

17.09.2020 12:37 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

В ходе подготовки к стратегическим командно-штабным учениям "Кавказ-2020" на полигон "Капустин Яр" в Астраханской области прибыли военные подразделения Беларуси и Китая. 

© Photo : Пресс-служба президента Беларуси
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Белорусские военнослужащие уже начали оборудовать полевой лагерь, а также готовят военную технику для участия в совместных тренировках. В Минобороны сообщили о второй группе военнослужащих из контингента Народно-освободительной армии Китая, которые прибыли к месту учений на самолетах Y-20 китайских ВВС и расположились в уже оборудованном полевом лагере.

Совместные учения "Кавказ-2020" пройдут в период с 21 по 26 сентября на территории Южного военного округа РФ с соблюдением всех правил противовирусной защиты. В них примут участие около 80 тысяч человек из состава соединений как боевого, так и тылового назначения.

 
 
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Более 300 белорусских военных прибыли в Россию для участия в стратегических командно-штабных маневрах "Кавказ-2020", они проходят в Астраханской области. Смотрите на...
 
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