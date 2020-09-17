"Кавказ-2020": военные из Беларуси и Китая прибыли на полигон – видео

Источник материала: Sputnik Беларусь

В ходе подготовки к стратегическим командно-штабным учениям "Кавказ-2020" на полигон "Капустин Яр" в Астраханской области прибыли военные подразделения Беларуси и Китая.

Белорусские военнослужащие уже начали оборудовать полевой лагерь, а также готовят военную технику для участия в совместных тренировках. В Минобороны сообщили о второй группе военнослужащих из контингента Народно-освободительной армии Китая, которые прибыли к месту учений на самолетах Y-20 китайских ВВС и расположились в уже оборудованном полевом лагере.

Совместные учения "Кавказ-2020" пройдут в период с 21 по 26 сентября на территории Южного военного округа РФ с соблюдением всех правил противовирусной защиты. В них примут участие около 80 тысяч человек из состава соединений как боевого, так и тылового назначения.