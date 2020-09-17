КГК возбудил уголовное дело в отношении должностных лиц компании «Белтяжмаш»

КГК возбудил уголовное дела в отношении должностных лиц компании «Белтяжмаш», которая сдавала в аренду офисы штабу Бабарико и Координационному совету

Департаментом финансовых расследований (ДФР) Комитета госконтроля возбуждено уголовное дела в отношении должностных лиц ЗАО «Белтяжмаш», которая сдавала в аренду офисы штабу претендента на пост президента Виктора Бабарико и Координационному совету, созданному по инициативе Светланы Тихановской.

Как сообщил телеграм-канал КГК, дело возбуждено 16 сентября по части 2 статьи 243 УК (уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере). По информации ДФР, сумма неуплаченных налогов превышает 6 миллионов рублей.

По подозрению в совершении преступления задержано пять лиц, включая руководителя компании, проводятся следственные действия.

Речь идет офисном здании по улице Веры Хоружей, 25/1, где арендовали помещения штабы Бабарико и Координационный совет (КС) по урегулированию политического кризиса. На минувшей неделе там были проведены обыски, изъята техника, офис КС опечатан.