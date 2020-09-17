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В отношении защищавшего мурал на «площади Перемен» Степана Латыпова проводят следственные действия

17.09.2020 12:39 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

В отношении минчанина Степана Латыпова, защищавшего мурал на символической «площади Перемен», проводятся следственные действия, сообщил БелаПАН его адвокат Илья Перхальский.

«Встречался со Степаном вчера. С ним все в порядке. Благодарит всех за поддержку», — сказал он.

Перхальский отметил, что 18 сентября истекают 72 часа с момента задержания, после чего следственные органы должны принять решение в отношении его подзащитного.

Адвокат также сообщил, что из-за взятой с него подписки о неразглашении он не может комментировать обстоятельства дела.

Степан Латыпов является подозреваемым по статье 293 Уголовного кодекса Беларуси (массовые беспорядки). Он был задержан 15 сентября во дворе своего дома на улице Червякова. Минчане называют этот двор «площадью Перемен», постоянно вывешивают бело-красно-белые флаги, а на трансформаторной будке рисуют двух диджеев, включивших песню Виктора Цоя «Перемен» 6 августа на официальном мероприятии в Киевском сквере.

Латыпов защищал будку с изображением диджеев от силовиков, которые в очередной раз пришли стирать рисунок. Минчанин требовал, чтобы неизвестные в штатском и масках представились. Позже в его квартире был проведен обыск. Сейчас Латыпов находится в изоляторе на Окрестина.

 
 
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В отношении минчанина Степана Латыпова, защищавшего мурал на символической «площади Перемен», проводятся следственные действия, сообщил БелаПАН его адвокат Илья...
 
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