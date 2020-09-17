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ДФР завел уголовку на тех, кто сдавал офис штабу Бабарико и КС
Источник материала: KYKY>
Вчера стало известно, что силовики пришли с обыском в офисы Игоря и Дмитрия Онищенко, группа компаний которых – «Белтяжмаш» – сдавала помещения штабу Виктора Бабарико и Координационному Совету.
Сегодня в официальном телеграм-канале Комитета Госконтроля Белаларуси
Также сообщили, что уже задержано пять сотрудников «Белтяжмаш», в том числе, руководитель.
ЗАО «Белтяжмаш» – крупный беларуский застройщик. Он занимается, например, сдачей в аренду и обслуживанием таких ТЦ как «Глобо» и Omega Tower. Также известно, что этой весной «Белтяжмаш» решил масштабную промзону, примыкающую к территории завода «Горизонт» – превратить ее в пешеходную зону.
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Вчера стало известно, что силовики пришли с обыском в офисы Игоря и Дмитрия Онищенко, группа компаний которых – «Белтяжмаш» – сдавала помещения штабу Виктора...
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