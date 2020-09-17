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ДФР завел уголовку на тех, кто сдавал офис штабу Бабарико и КС

17.09.2020 12:53 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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Вчера стало известно, что силовики пришли с обыском в офисы  Игоря и Дмитрия Онищенко, группа компаний которых – «Белтяжмаш» – сдавала помещения штабу Виктора Бабарико и Координационному Совету. 

Сегодня в официальном телеграм-канале Комитета Госконтроля Белаларуси сообщили, что на «Белтяжмаш» заведено уголовное дело «за уклонение от уплаты сумм налогов в особо крупном размере». Как уточняется в сообщении, «сумма неуплаченных налогов составила более 6 миллионов рублей».

Также сообщили, что уже задержано пять сотрудников «Белтяжмаш», в том числе, руководитель. 

ЗАО «Белтяжмаш» – крупный беларуский застройщик. Он занимается, например, сдачей в аренду и обслуживанием таких ТЦ как «Глобо» и Omega Tower. Также известно, что этой весной «Белтяжмаш» решил масштабную промзону, примыкающую к территории завода «Горизонт» – превратить ее в пешеходную зону. 

 
 
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Вчера стало известно, что силовики пришли с обыском в офисы  Игоря и Дмитрия Онищенко, группа компаний которых – «Белтяжмаш» – сдавала помещения штабу Виктора...
 
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