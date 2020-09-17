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Независимые СМИ проводят акцию поддержки задержанных фотокоров

17.09.2020 12:59 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

17 сентября многие порталы заменили фото к новостям пустыми окнами. Таким образом они решили поддержать фотокорреспондентов, которые были задержаны во время выполнения своего профессионального долга.

13 сентября фотокорреспонденты Владимир Гридин и Александр Васюкович были задержаны в кафе, куда они зашли, чтобы отправить сделанные снимки в редакции. 16 сентября они получили по 11 суток ареста. Суд счел, что фотокоры принимали участие в несанкционированном массовом мероприятии.

 
 
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17 сентября многие порталы заменили фото к новостям пустыми окнами. Таким образом они решили поддержать фотокорреспондентов, которые были задержаны во время...
 
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