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Независимые СМИ проводят акцию поддержки задержанных фотокоров
17.09.2020 12:59 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
17 сентября многие порталы заменили фото к новостям пустыми окнами. Таким образом они решили поддержать фотокорреспондентов, которые были задержаны во время выполнения своего профессионального долга.
13 сентября фотокорреспонденты Владимир Гридин и Александр Васюкович были задержаны в кафе, куда они зашли, чтобы отправить сделанные снимки в редакции. 16 сентября они получили по 11 суток ареста. Суд счел, что фотокоры принимали участие в несанкционированном массовом мероприятии.
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17 сентября многие порталы заменили фото к новостям пустыми окнами. Таким образом они решили поддержать фотокорреспондентов, которые были задержаны во время...
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