Независимые СМИ проводят акцию поддержки задержанных фотокоров

Источник материала: Ежедневник

17 сентября многие порталы заменили фото к новостям пустыми окнами. Таким образом они решили поддержать фотокорреспондентов, которые были задержаны во время выполнения своего профессионального долга.

13 сентября фотокорреспонденты Владимир Гридин и Александр Васюкович были задержаны в кафе, куда они зашли, чтобы отправить сделанные снимки в редакции. 16 сентября они получили по 11 суток ареста. Суд счел, что фотокоры принимали участие в несанкционированном массовом мероприятии.