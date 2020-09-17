Экс-послы Латушко и Лещеня лишены дипломатического ранга. Посол Беларуси в Латвии уволен

Источник материала: Ежедневник

фото: rgazeta.by

Соответствующий указ подписал Александр Лукашенко.

Василия Марковича освободили от должности Чрезвычайного и Полномочного Посла в Латвийской Республике и лишили его дипломатического ранга «за ненадлежащее исполнение должностных обязанностей».

До того, как возглавить Купаловский театр, Павел Латушко несколько лет работал послом Беларуси во Франции. После президентских выборов Латушко жестко высказывался по поводу событий в Беларуси и был уволен с должности руководителя театра. Позже вошел в Координационный совет оппозиции. После того, как Лукашенко пообещал, что Латушко «ответит по закону» за то, что «перешел красную линию», экс-директор Купаловского был вынужден покинуть Беларусь.

Экс-посол Беларуси в Словакии Игорь Лещеня подал в отставку после президентских выборов. Он выступил за расследование случаев пыток и избиения демонстрантов.

Василий Маркович был вызван в МИД Латвии 18 августа. От него потребовали объяснений по поводу заявлений Лукашенко, что протесты в Беларуси финансируются в том числе и из Латвии.

