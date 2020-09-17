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Задержаны должностные лица «Белтяжмаша». В принадлежащем ему здании снимал офис штаб Бабарико

17.09.2020 12:59 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

ДФР Комитета госконтроля возбуждено уголовное дело за уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере.

Как сообщается в телеграмм-канале КГК, сумма неуплаченных налогов составила более 6 млн рублей. По подозрению в совершении преступления задержано 5 лиц, включая руководителя общества.

Как сообщал Tut.by, правоохранители пришли в офисы группы компаний «Белтяжмаш», которыми управляют бизнесмены Игорь, Александр и Дмитрий Онищенко, 16 сентября. На минувшей неделе в офисе по улице Хоружей, 25/1, которое сдает в аренду группа компаний «Белтяжмаш», прошел обыск. В этом здании снимал офис штаб Виктора Бабарико, позже здесь размещался и Координационный совет оппозиции.

 
 
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ДФР Комитета госконтроля возбуждено уголовное дело за уклонение от уплаты налогов в особо крупном размере.
 
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