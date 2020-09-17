В Беларуси изменятся правила охоты

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Как сообщили в пресс-службе Александра Лукашенко, документ разделяет действующие Правила ведения охотничьего хозяйства и охоты на два самостоятельных правовых акта: Правила ведения охотничьего хозяйства и Правила охоты.

О правилах охоты

При этом в Правилах охоты исключаются излишние требования к порядку документального оформления охоты. Так, упраздняется карточка учета нарушений, прилагаемая к госудостоверению на право охоты. Пользователям охотничьих угодий предоставляется право исправлять ошибочные записи в разрешениях на добычу животных во время охоты.

Снижен минимальный возраст граждан, имеющих право заниматься безоружейной охотой - с 18 до 16 лет.