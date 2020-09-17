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В Беларуси изменятся правила охоты

17.09.2020 13:05 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

Фото носит иллюстративный характер. Источник: pixabay.com

Как сообщили в пресс-службе Александра Лукашенко, документ разделяет действующие Правила ведения охотничьего хозяйства и охоты на два самостоятельных правовых акта: Правила ведения охотничьего хозяйства и Правила охоты.

О правилах охоты

При этом в Правилах охоты исключаются излишние требования к порядку документального оформления охоты. Так, упраздняется карточка учета нарушений, прилагаемая к госудостоверению на право охоты. Пользователям охотничьих угодий предоставляется право исправлять ошибочные записи в разрешениях на добычу животных во время охоты.

Снижен минимальный возраст граждан, имеющих право заниматься безоружейной охотой - с 18 до 16 лет.

 
 
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В Беларуси комплексно корректируется правовое регулирование в сфере охоты. Это предусмотрено указом 345, который был подписан 16 сентября.
 
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