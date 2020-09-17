Страховое мошенничество: СК завершил расследование дела о подставных авариях в Минске

Источник материала: Tut.by

Следователи завершили расследование многоэпизодного уголовного дела о мошенничестве в сфере автострахования, сообщили в Следственном комитете.



Фото: СК

По данным следствия, участники преступной деятельности в период с 2016-го по 2018 год на территории Минска совершали многочисленные инсценировки ДТП с целью получения страховых выплат. Всего зарегистрировано 8 эпизодов

Согласно материалам уголовного дела, граждане России приезжали из Москвы, как правило, на битых автомобилях. Заранее они подыскивали на территории нашей страны лиц для инсценировки ДТП. При этом в качестве указанных граждан всегда выступали белорусы, имеющие в собственности автомобили с заключенным договором обязательного страхования транспортных средств. За оказанную помощь белорусским гражданам предназначалось вознаграждение в размере до 500 евро.



Фото: СК

Для инсценировки страхового случая они умышленно повреждали автомобили путем их столкновения, причем только ночью. Затем по их преступной схеме водитель поврежденного автомобиля с российскими номерами всегда являлся потерпевшим, а автомобиль с белорусскими номерами — виновником ДТП.

Впоследствии фигуранты обращались в страховую компанию с заявлением о выплате возмещения, предоставляя недостоверные сведения, и путем обмана получали денежные компенсации. Страховые выплаты всегда перечислялись на счет российского банка.

В своей деятельности соучастники использовали автомобили BMW 320, BMW 730, Audi A6, Mercedes ML320 и другие.



Фото: СК

Кроме этого, в ходе расследования уголовного дела установлено, что иностранные граждане с использованием тех же автомобилей занимались инсценировкой ДТП и на территории Российской Федерации.

Общий ущерб, причиненный противоправными действиями обвиняемых страховым компаниям, составил более 94 тысяч рублей. На имущество обвиняемых общей стоимостью более 65 тысяч рублей, в том числе автомобили, золотую цепь стоимостью более 21 тысячи рублей, наручные часы и денежные средства наложен арест. Всего фигурантами возмещено более 80 тысяч рублей.



Фото: СК

Действия обвиняемых в зависимости от роли каждого из них следователи квалифицировали по различным частям статьи 209 УК Беларуси (Мошенничество). К восьми гражданам Республики Беларусь применена мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, к одному гражданину России — залог, еще пять россиян и один белорус объявлены в межгосударственный розыск.

Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.