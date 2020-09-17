Мнение о настроении белорусов: «Сижу тут совершенно целый, здоровый и богатый. Ну, не сволочь ли я?»

Источник материала: Tut.by

Демонтаж — это, знаете ли, дело трудозатратное и хлопотное. К тому же, мы не матросы из Петербурга 1917-го. По большей части, народ возмущенно сидит на работе или дома и выражает свою гражданскую позицию друзьям, близким родственникам и всегда готовым выслушать социальным сетям.

Александр ЗантовичПисатель, блогер, работник банка. Ведет колонку на LADY с 2013 года

Белорусский протест — он такой. Мирный, цивилизованный, без нарушений трудового распорядка и правил дорожного движения.

Со времен Великой Октябрьской революции, а также прочих революций начала двадцатого века, про которые мало кто помнит, поскольку в пропаганде им уделялось гораздо меньше времени, мир изменился безнадежно.

Не модно нынче строить баррикады, захватывать почту и телеграф. Насилие — не наш путь. И, на мой взгляд, это здорово.

(Тем более странно и безобразно выглядит применение силы с другой стороны).

Но это не значит, что выражать свой протест против несправедливости и насилия стало проще.

Мы все устаем.

Новостной поток по большей части отвратителен. Задержания, избиения, правовой беспредел.

Революция, если ее можно так назвать, затягивается.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Наверное, в чьих-то розовых мечтах все происходило за считанные дни. Ну, вышло же 3,5% населения, как говорили по телевизору. Показали же, что не согласны. Почему же ничего не изменилось?

Да, все происходит не так просто, как нам, 3,5 процентам, хотелось. И точно не так быстро. Теперь всем понятно, что это не спринт — это марафон. И нужно держаться, терпеть и продолжать. Но как?

Как находить в себе силы, если простое пролистывание новостной ленты выбивает почву из-под ног уже с утра?

Поделюсь своими соображениями, хоть меня, как обычно, никто и не спрашивал.

Во-первых, нужно окружать себя единомышленниками. Мы все существа социальные. Гораздо проще сохранять веру, когда ее разделяют люди вокруг, чем каждый день доказывать очевидное.

Тезис одного умного человека про выученную беспомощность, хоть и пошатнулся в этом году, но не утратил актуальность полностью. По-прежнему полно людей, в том числе грамотных и развитых интеллектуально, которые уверены, что ничего от них не зависит, всё предрешено, ничего не изменить, «посмотрите, вот еще и Путин поддержал» — и так далее. Сторонитесь таких людей. Депрессия — штука заразная.

Во-вторых, фильтруйте информацию. Здесь важны два аспекта. С одной стороны — новости. Их много, очень много. Даже слишком. Не нужно за всем следить, обновляя сайты и ленты телеграм-каналов каждые пять минут. Да, происходит много всего. Но далеко не всё имеет значение.

Мне очень понравился тезис Екатерины Шульман о том, что информационные повестки населения и власти не совпадают. То, что нам кажется важным, не обязательно кажется таковым там, наверху. Они живут в собственном ритме. Там происходит множество процессов, для нас вовсе незаметных, но, возможно, гораздо более важных. Нет смысла пытаться угадывать. Просто делайте то, что для вас важно.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Также нет резона раз за разом бичевать себя сценами насилия, фотографиями потерпевших, жуткими историями пыток и правового фиаско. Не потому, что это не важно. На самом деле, критично важно знать, что эти вещи происходят. Но я предлагаю принять их как факт. Солнце желтое, вода мокрая, в нашей стране есть насилие и беззаконие. Не нужно ковырять эту рану, потому что это отбирает силы. А силы нам понадобятся.

И уж, конечно, не поддавайтесь пропаганде. Лапши на наши уши сейчас падает огромное количество. Вся она направлена на то, чтобы лишить уверенности, увести внимание в сторону, рассеять и расколоть общество. В общем, Максим Кац в помощь.

В-третьих, постарайтесь сохранять чувство юмора. Да, бывает не до смеха. Но нужно стараться. Это и психологическая разрядка, и элемент десакрализации тех, кто нас пугает, и просто весело. Сегодняшний юмор белорусов — очень живой, злободневный и острый. Мы в этом плане прекрасны. Креативные плакаты, бесконечные фотожабы, анекдоты и любимый наш грустный подросток… Не устаю восхищаться.

И, кстати, когда смешно, не так страшно.



Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

В-четвертых, отдыхайте. Да, всем ответственным людям порой кажется, что они предатели, потому что делают недостаточно. Ведь наверняка можно что-то еще предпринять. Куда-то пойти, кому-то помочь, подписаться на какую-нибудь инициативу… Кто-то ведь страдает в тюрьме, кто-то остался без работы, кто-то погиб, в конце концов! А я сижу тут совершенно целый, здоровый и богатый. Ну, не сволочь ли я?

Эти чувства нормальны. В нас просыпается гражданская совесть, и это здорово. Но не нужно себя казнить. Каждый делает то, что может и когда может. Одна из основных заповедей бегунов на длинные дистанции — научись расслабляться. Вспоминайте иногда о себе любимых. Ведь в те бесконечно далекие времена, когда положение дел в стране казалось более-менее нормальным, что-то питало вас. Вспомните, что это было! И начинайте принимать, следуя указаниям своего организма. Займитесь спортом, посмотрите футбол, отправьтесь в путешествие по нашей прекрасной стране, которая не одно и то же с государством. Рыбалка, грибы, хорошая музыка, прогулки — всё, что нужно, чтобы отвлечься, выдохнуть, перезагрузиться.

Никто не знает, на каком этапе пути мы сейчас и сколько сил понадобится ещё.

И, наконец, крайне важно постоянно держать в голове цель всего этого мероприятия. Ведь это уже давно не вопрос конкретных политических деятелей. Не вопрос симпатий и антипатий. Не конкурс политических программ, заявлений и мастерства теледебатов. Всё перешло в максимально понятную плоскость.

Если согласен с тем, что прав у тебя никаких, что ты в этой стране — никто, звать тебя — никак. Если согласен с тем, что тебя могут задержать, избить и посадить без объяснений. Если ты согласен с тем, что так будет всегда… Сиди на диване, пей пиво, будь спокоен. Ведь «политика тебя не интересует».

Если же ты считаешь, что твоя жизнь и жизнь твоих детей чего-то стоят. Если ты за право и законность. Если ты за безопасность — свою и своих близких. То опускать руки нельзя.

Мы вплотную подошли к черте, за которой — необратимое. И это может наступить с нашего молчаливого согласия. Выбор, как ни странно для многих это звучит, именно за нами.

Значит, всё будет хорошо.

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