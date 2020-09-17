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Мнение о настроении белорусов: «Сижу тут совершенно целый, здоровый и богатый. Ну, не сволочь ли я?»
Источник материала: Tut.by
Демонтаж — это, знаете ли, дело трудозатратное и хлопотное. К тому же, мы не матросы из Петербурга 1917-го. По большей части, народ возмущенно сидит на работе или дома и выражает свою гражданскую позицию друзьям, близким родственникам и всегда готовым выслушать социальным сетям.
Белорусский протест — он такой. Мирный, цивилизованный, без нарушений трудового распорядка и правил дорожного движения.
Со времен Великой Октябрьской революции, а также прочих революций начала двадцатого века, про которые мало кто помнит, поскольку в пропаганде им уделялось гораздо меньше времени, мир изменился безнадежно.
Не модно нынче строить баррикады, захватывать почту и телеграф. Насилие — не наш путь. И, на мой взгляд, это здорово.
(Тем более странно и безобразно выглядит применение силы с другой стороны).
Но это не значит, что выражать свой протест против несправедливости и насилия стало проще.
Мы все устаем.
Новостной поток по большей части отвратителен. Задержания, избиения, правовой беспредел.
Революция, если ее можно так назвать, затягивается.
Наверное, в чьих-то розовых мечтах все происходило за считанные дни. Ну, вышло же 3,5% населения, как говорили по телевизору. Показали же, что не согласны. Почему же ничего не изменилось?
Да, все происходит не так просто, как нам, 3,5 процентам, хотелось. И точно не так быстро. Теперь всем понятно, что это не спринт — это марафон. И нужно держаться, терпеть и продолжать. Но как?
Как находить в себе силы, если простое пролистывание новостной ленты выбивает почву из-под ног уже с утра?
Поделюсь своими соображениями, хоть меня, как обычно, никто и не спрашивал.
Во-первых, нужно окружать себя единомышленниками. Мы все существа социальные. Гораздо проще сохранять веру, когда ее разделяют люди вокруг, чем каждый день доказывать очевидное.
Тезис одного умного человека про выученную беспомощность, хоть и пошатнулся в этом году, но не утратил актуальность полностью. По-прежнему полно людей, в том числе грамотных и развитых интеллектуально, которые уверены, что ничего от них не зависит, всё предрешено, ничего не изменить, «посмотрите, вот еще и Путин поддержал» — и так далее. Сторонитесь таких людей. Депрессия — штука заразная.
Во-вторых, фильтруйте информацию. Здесь важны два аспекта. С одной стороны — новости. Их много, очень много. Даже слишком. Не нужно за всем следить, обновляя сайты и ленты телеграм-каналов каждые пять минут. Да, происходит много всего. Но далеко не всё имеет значение.
Мне очень понравился тезис Екатерины Шульман о том, что информационные повестки населения и власти не совпадают. То, что нам кажется важным, не обязательно кажется таковым там, наверху. Они живут в собственном ритме. Там происходит множество процессов, для нас вовсе незаметных, но, возможно, гораздо более важных. Нет смысла пытаться угадывать. Просто делайте то, что для вас важно.
Также нет резона раз за разом бичевать себя сценами насилия, фотографиями потерпевших, жуткими историями пыток и правового фиаско. Не потому, что это не важно. На самом деле, критично важно знать, что эти вещи происходят. Но я предлагаю принять их как факт. Солнце желтое, вода мокрая, в нашей стране есть насилие и беззаконие. Не нужно ковырять эту рану, потому что это отбирает силы. А силы нам понадобятся.
И уж, конечно, не поддавайтесь пропаганде. Лапши на наши уши сейчас падает огромное количество. Вся она направлена на то, чтобы лишить уверенности, увести внимание в сторону, рассеять и расколоть общество. В общем, Максим Кац в помощь.
В-третьих, постарайтесь сохранять чувство юмора. Да, бывает не до смеха. Но нужно стараться. Это и психологическая разрядка, и элемент десакрализации тех, кто нас пугает, и просто весело. Сегодняшний юмор белорусов — очень живой, злободневный и острый. Мы в этом плане прекрасны. Креативные плакаты, бесконечные фотожабы, анекдоты и любимый наш грустный подросток… Не устаю восхищаться.
И, кстати, когда смешно, не так страшно.
В-четвертых, отдыхайте. Да, всем ответственным людям порой кажется, что они предатели, потому что делают недостаточно. Ведь наверняка можно что-то еще предпринять. Куда-то пойти, кому-то помочь, подписаться на какую-нибудь инициативу… Кто-то ведь страдает в тюрьме, кто-то остался без работы, кто-то погиб, в конце концов! А я сижу тут совершенно целый, здоровый и богатый. Ну, не сволочь ли я?
Эти чувства нормальны. В нас просыпается гражданская совесть, и это здорово. Но не нужно себя казнить. Каждый делает то, что может и когда может. Одна из основных заповедей бегунов на длинные дистанции — научись расслабляться. Вспоминайте иногда о себе любимых. Ведь в те бесконечно далекие времена, когда положение дел в стране казалось более-менее нормальным, что-то питало вас. Вспомните, что это было! И начинайте принимать, следуя указаниям своего организма. Займитесь спортом, посмотрите футбол, отправьтесь в путешествие по нашей прекрасной стране, которая не одно и то же с государством. Рыбалка, грибы, хорошая музыка, прогулки — всё, что нужно, чтобы отвлечься, выдохнуть, перезагрузиться.
Никто не знает, на каком этапе пути мы сейчас и сколько сил понадобится ещё.
И, наконец, крайне важно постоянно держать в голове цель всего этого мероприятия. Ведь это уже давно не вопрос конкретных политических деятелей. Не вопрос симпатий и антипатий. Не конкурс политических программ, заявлений и мастерства теледебатов. Всё перешло в максимально понятную плоскость.
Если согласен с тем, что прав у тебя никаких, что ты в этой стране — никто, звать тебя — никак. Если согласен с тем, что тебя могут задержать, избить и посадить без объяснений. Если ты согласен с тем, что так будет всегда… Сиди на диване, пей пиво, будь спокоен. Ведь «политика тебя не интересует».
Если же ты считаешь, что твоя жизнь и жизнь твоих детей чего-то стоят. Если ты за право и законность. Если ты за безопасность — свою и своих близких. То опускать руки нельзя.
Мы вплотную подошли к черте, за которой — необратимое. И это может наступить с нашего молчаливого согласия. Выбор, как ни странно для многих это звучит, именно за нами.
Значит, всё будет хорошо.
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Мнение о настроении белорусов: «Сижу тут совершенно целый, здоровый и богатый. Ну, не сволочь ли я?»
Александр Зантович рассуждает о настроениях в белорусском обществе и убеждает не падать духом, даже если на душе совсем паршиво.
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