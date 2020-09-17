100 тысяч «квадратов» жилья, частичный вынос завода. Утвердили ПДП для Независимости - Филимонова

Источник материала: Tut.by

Официально опубликован градостроительный проект на территорию в районе Минского электромеханического завода. Это участок в центре: в границах проспекта Независимости — улиц Волгоградская — Кутузова — Большая Слепня — Кедышко — Филимонова. Этот ПДП обсуждали еще в 2018-м, утвердили в ноябре 2019-го, а сегодня он появился на Национальном правовом портале. Теперь решение вступит в силу.



Фото: Ольга Шукайло, TUT.BY

На проектируемой территории планируют вынести часть электромеханического завода, реконструировать несколько домов на проспекте Независимости, построить многоквартирное жилье на 100 тысяч «квадратов», паркинги и соцобъекты.

Речь идет об участке в границах пр. Независимости — ул. Волгоградская — ул. Кутузова — ул. Большая Слепня — ул. Кедышко — ул. Филимонова.

Осваивать территорию будут в два этапа: первый — до 2023 года, второй — 2023−2030 годы.

В документе отмечается высокая градостроительная ценность территории — неподалеку линия метро, Слепянская водно-зеленая система, Севастопольский парк.

Генпланом планировали полностью вынести Минский электромеханический завод, но решено сохранить часть площадей ОАО «Агат-электромеханический завод». Часть производственных территорий трансформируют под жилье и общественные функции.

Будут реконструированы дома по проспекту Независимости, построен жилой комплекс на 100 тысяч «квадратов», паркинг и офисные здания, а также здания Минской теологической академии имени святого Иоанна Павла II и детского сада.

Население на территории вырастет с 400 до 4200 человек.

Проект предлагает трансформировать жилые территории, которые примыкают к земельному участку котельной «Кедышко» по улице Чайковского. Усадебную застройку здесь хотят снести и разместить коммунально-обслуживающую.

Там, где будет новое жилье, построят детский сад на 210 мест. Резерв мест в школах в округе есть.

ПДП предлагает построить наземные и подземные парковки в жилых кварталах и многоуровневые гаражи-стоянки в коммунально-обслуживающей застройке. Гаражи массива «Восток» хотят заменить на многоуровневые.

Бульвар по улице Чайковского сохранят.

Новую жилую и общественную застройку вдоль проспекта Независимости и улицы Филимонова будут вести с учетом зоны шумового дискомфорта. Чтобы снизить воздействие от производств, рядом с теологической академией рекомендуют сформировать защитные озелененные полосы.



Желтым цветом на схеме выделена зона жилой многоквартирной высокоплотной застройки. Изображение: Pravo.by