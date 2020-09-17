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100 тысяч «квадратов» жилья, частичный вынос завода. Утвердили ПДП для Независимости - Филимонова
Источник материала: Tut.by
Официально опубликован градостроительный проект на территорию в районе Минского электромеханического завода. Это участок в центре: в границах проспекта Независимости — улиц Волгоградская — Кутузова — Большая Слепня — Кедышко — Филимонова. Этот ПДП
На проектируемой территории планируют вынести часть электромеханического завода, реконструировать несколько домов на проспекте Независимости, построить многоквартирное жилье на 100 тысяч «квадратов», паркинги и соцобъекты.
Речь идет об участке в границах пр. Независимости — ул. Волгоградская — ул. Кутузова — ул. Большая Слепня — ул. Кедышко — ул. Филимонова.
Осваивать территорию будут в два этапа: первый — до 2023 года, второй — 2023−2030 годы.
В документе отмечается высокая градостроительная ценность территории — неподалеку линия метро, Слепянская водно-зеленая система, Севастопольский парк.
Генпланом планировали полностью вынести Минский электромеханический завод, но решено сохранить часть площадей ОАО «Агат-электромеханический завод». Часть производственных территорий трансформируют под жилье и общественные функции.
Будут реконструированы дома по проспекту Независимости, построен жилой комплекс на 100 тысяч «квадратов», паркинг и офисные здания, а также здания Минской теологической академии имени святого Иоанна Павла II и детского сада.
Население на территории вырастет с 400 до 4200 человек.
Проект предлагает трансформировать жилые территории, которые примыкают к земельному участку котельной «Кедышко» по улице Чайковского. Усадебную застройку здесь хотят снести и разместить коммунально-обслуживающую.
Там, где будет новое жилье, построят детский сад на 210 мест. Резерв мест в школах в округе есть.
ПДП предлагает построить наземные и подземные парковки в жилых кварталах и многоуровневые гаражи-стоянки в коммунально-обслуживающей застройке. Гаражи массива «Восток» хотят заменить на многоуровневые.
Бульвар по улице Чайковского сохранят.
Новую жилую и общественную застройку вдоль проспекта Независимости и улицы Филимонова будут вести с учетом зоны шумового дискомфорта. Чтобы снизить воздействие от производств, рядом с теологической академией рекомендуют сформировать защитные озелененные полосы.
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Утвердили градостроительный проект на территорию в районе Минского электромеханического завода. ПДП на участок в границах проспекта Независимости - улиц...
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