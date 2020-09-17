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Realme 7i представлен официально. Цена - 215 долларов

17.09.2020 13:11 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Китайский бренд Realme представил новый смартфон, ориентированный на массового покупателя — Realme 7i. Об этом сообщает FoneArena.


Смартфон оснащается сканером отпечатков пальцев на задней панели, а также возможностью одновременной установки двух nanoSIM-карт и карты памяти. В активе экран на 6,5 дюйма (HD+) с IPS-матрицей и 90 Гц, процессор Snapdragon 662 (11-нм техпроцесс), до 8/128 ГБ памяти (LPDDR4X/UFS 2.1), а также батарейка на 5000 мАч с поддержкой 18-ваттной проводной зарядки.

Что еще важно знать: устройство защищено от брызг, оснащается 3,5-мм портом для наушников, основной камерой с модулями разрешением в 64 Мп + 8 Мп + 2 Мп + 2 Мп, а также фронтальным датчиком на 16 Мп. Операционная система — Android 10 с фирменной оболочкой производителя.


Продажи в Индонезии стартуют 18 сентября, за смартфон просят 215 долларов. Доступные цвета корпуса — зеленый и синий. Напомним: недавно также официально анонсировали чуть более технически продвинутые Realme 7 и Realme 7 Pro.

Ниже — цены других популярных у нас смартфонов Realme:

 
 
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