Realme 7i представлен официально. Цена - 215 долларов

Источник материала: Tut.by

Китайский бренд Realme представил новый смартфон, ориентированный на массового покупателя — Realme 7i. Об этом сообщает FoneArena .





Смартфон оснащается сканером отпечатков пальцев на задней панели, а также возможностью одновременной установки двух nanoSIM-карт и карты памяти. В активе экран на 6,5 дюйма (HD+) с IPS-матрицей и 90 Гц, процессор Snapdragon 662 (11-нм техпроцесс), до 8/128 ГБ памяти (LPDDR4X/UFS 2.1), а также батарейка на 5000 мАч с поддержкой 18-ваттной проводной зарядки.

Что еще важно знать: устройство защищено от брызг, оснащается 3,5-мм портом для наушников, основной камерой с модулями разрешением в 64 Мп + 8 Мп + 2 Мп + 2 Мп, а также фронтальным датчиком на 16 Мп. Операционная система — Android 10 с фирменной оболочкой производителя.





Продажи в Индонезии стартуют 18 сентября, за смартфон просят 215 долларов. Доступные цвета корпуса — зеленый и синий. Напомним: недавно также официально анонсировали чуть более технически продвинутые Realme 7 и Realme 7 Pro.

Ниже — цены других популярных у нас смартфонов Realme: