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В Германии задержали белоруса с 3,36 промилле, который на фуре перевозил опасный груз
Источник материала: Tut.by
В немецкой земле Гессен задержали пьяного белоруса, который вез в грузовике опасный груз. Об этом со ссылкой на местную полицию сообщает
Инцидент произошел на автобане А45 недалеко от Франкфурта. Один из водителей заметил, что по трассе зигзагами едет фура, и позвонил в полицию. Патруль остановил большегруз для проверки.
Когда водитель фуры вышел из транспортного средства, стало понятно, что он сильно пьян. Алкотест показал наличие 3,36 промилле алкоголя в его организме.
Выяснилось, что за рулем грузовика находился 32-летний белорус. Он перевозил опасный груз.
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Инцидент произошел на автобане А45 недалеко от Франкфурта.
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