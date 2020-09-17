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В Германии задержали белоруса с 3,36 промилле, который на фуре перевозил опасный груз

17.09.2020 13:11 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В немецкой земле Гессен задержали пьяного белоруса, который вез в грузовике опасный груз. Об этом со ссылкой на местную полицию сообщает belmir.by.


Фото: innenministerium.bayern.de

Инцидент произошел на автобане А45 недалеко от Франкфурта. Один из водителей заметил, что по трассе зигзагами едет фура, и позвонил в полицию. Патруль остановил большегруз для проверки.

Когда водитель фуры вышел из транспортного средства, стало понятно, что он сильно пьян. Алкотест показал наличие 3,36 промилле алкоголя в его организме.

Выяснилось, что за рулем грузовика находился 32-летний белорус. Он перевозил опасный груз.

 
 
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Инцидент произошел на автобане А45 недалеко от Франкфурта.
 
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