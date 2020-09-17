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SWIFT приняла новую стратегию для развития мгновенных международных платежей

17.09.2020 13:13 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Системы обмена финансовыми сообщения SWIFT представила новую стратегию развития, в рамках которой планируется кардинально изменить порядок осуществления платежей и исполнения операций с ценными бумагами.

В частности, будет модернизирована инфраструктура для трансграничных операций, что позволит финансовым институтам во всем мире исполнять транзакции мгновенно и беспрепятственно, сообщается в пресс-релизе компании.

"В течение следующих двух лет SWIFT коренным образом изменит процесс проведения платежей и операций с ценными бумагами, делая его еще более бесшовным, быстрым, качественным и надежным. Следуя своим ключевым принципам, SWIFT продолжит держать в центре своего внимания банковскую и рыночную инфраструктуру, а его проверенная репутация в части своевременного исполнения операций, контроля рисков и глобального взаимодействия лишь ускорит трансформацию", - заявил председатель совета директоров SWIFT Явар Шах, которого цитирует пресс-служба.

Шах добавил, что совет директоров уже одобрил новую стратегию, которая будет охватывать все сегменты клиентов, независимо от их масштаба и географии, и позволит гибко внедрять инновации при помощи технологии обратной совместимости. Также новая стратегия уже получила широкую поддержку со стороны представителей индустрии финансовых услуг, отмечается в сообщении, передает ТАСС.

Помимо этого, компания собирается начать предоставлять услуги по управлению процессом исполнения транзакций, не ограничиваясь обменом финансовыми сообщениями. Новый подход будет способствовать развитию инноваций, позволяя финансовым институтам - самостоятельно или в сотрудничестве с финтех-компаниями - разрабатывать дополнительные услуги для развития бизнеса.

"Мы будем внедрять инновации в области данных, совмещающие решения для контроля и управления рисками, которые ожидают получить от нас участники рынка. Таким образом мы намерены и дальше обеспечивать безопасность операций, имеющих решающее значение для бизнеса. Сочетая эти элементы, мы создаем масштабную платформу с использованием еще более прогрессивных технологий и качественных сервисов, которые финансовое сообщество может использовать в качестве основы для внедрения инноваций в интересах своих конечных клиентов", - отметил генеральный директор SWIFT Хавьер Перес-Тассо, слова которого приводятся в сообщении.

 
 
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Системы обмена финансовыми сообщения SWIFT представила новую стратегию развития, в рамках которой планируется кардинально изменить порядок осуществления платежей...
 
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