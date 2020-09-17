ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Прославленного тренера Николая Козеко лишили именной президентской стипендии и требуют вернуть деньги

17.09.2020 13:15 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Один из самых уважаемых и титулованных тренеров страны Николай Козеко лишен именной президентской стипендии. Кроме того, с него в досудебном порядке взыскивают средства за "административное правонарушение".

Прославленного тренера Николая Козеко лишили именной президентской стипендии и требуют вернуть деньги
Документ об этом попал в распоряжение редакции SPORT.TUT.BY.

В документе РЦОП по фристайлу за подписью директора сообщается, что Николай Козеко лишен именной стипендии президента. Кроме того, с него взыскивают средства, выплаченные «в период с 13.07.2019 по 02.06.2020» (по административному взысканию).

В письме ему предлагают вернуть эти деньги в добровольном досудебном порядке.



В РЦОП по фристайлу подтвердили подлинность документа, а также сказали, что 16 сентября (вчера) Козеко был ознакомлен с ним.

На документе есть комментарий за его подписью: «Обратился к министру с письмом-обращением за разъяснением о сути претензий по возвращению полученных средств».

Ученики Николая Козеко завоевали только на зимних Олимпийских играх семь медалей различного достоинства, в том числе четыре золотые:

— Нагано (Япония, 1998 год) — бронза Дмитрия Дащинского;

— Солт-Лейк-Сити (США, 2002) — бронза Алексея Гришина;

— Турин (Италия, 2006) — серебро Дмитрия Дащинского;

— Ванкувер (Канада, 2010) — золото Алексея Гришина;

— Сочи (Россия, 2014) — золото Антона Кушнира и Аллы Цупер;

— Пхенчхан (Корея, 2018) — золото Анны Гуськовой.

Какие могут быть причины?

Напомним, после разгона мирных демонстрантов после выборов Николай Иванович жестко высказался о ситуации:

— Это ни в какие рамки не лезет. Как могут действовать подобным образом те, кто, по сути, должен оберегать народ? Мне кажется, им поступил какой-то сигнал, может, они думали, что немного побьют, все пройдет по накатанной — и ситуация успокоится…

Позже он с критикой обратился к спортивному руководству страны после увольнения директора РЦОП Вадима Кривошеева за его позицию:

— К сожалению, наше спортивное руководство в общении предпочло не конструктивный диалог и не дипломатическую тактику. Оно прежде всего своим примером обязано было показать, что спорт вне политики, постараться разобраться с болью, которая родилась в сердцах спортсменов. А если получится, то и переубедить. Но оно предпочло кнут и репрессии. Это не по-спортивному, не по-человечески.
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Один из самых уважаемых и титулованных тренеров страны Николай Козеко лишен именной президентской стипендии. Кроме того, с него в досудебном порядке взыскивают...
 
Новости дня
Новости разные
 
Какая прелесть! Курникова и Иглесиас показали подросшую дочку Машу
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

16.09.2020
Mir24.TV Belarus
17.09.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика