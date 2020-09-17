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Литва упрощает выдачу виз белорусам - уже с 21 сентября

17.09.2020 13:15 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Пока на полгода.

Министерство иностранных дел Литвы упростит выдачу виз белорусским гражданам, они будут выдаваться на полгода и при оформлении потребуется минимальный пакет документов, сообщает Интерфакс-Запад.

По информации МИД, с 21 сентября в Литве к белорусам будут предъявляться такие же условия выдачи национальных виз, как к гражданам Австралии, Японии, Соединенного Королевства, США, Канады, Новой Зеландии и Южной Кореи.

Также белорусы должны будут представить доказательство своей финансовой обеспеченности - средства на три месяца, либо обязательство юридического лица по обеспечению таких средств.

Предполагается, что упрощенный визовый режим будет действовать до 21 марта 2021 года.

"Литовская дипломатическая служба способна обеспечить слаженный и быстрый процесс выдачи виз без создания бюрократических и административных препятствий", - заявил глава литовского МИД Линас Линкявичюс.

В свою очередь министр внутренних дел Литвы Рита Тамашунене сообщила, что для ускорения процедур выдачи виз Департамент миграции начнет рассматривать прошения высококвалифицированных специалистов из Беларуси еще до их прибытия в Литву.

"В данный момент самое важное - обеспечить слаженный процесс реализации процедур", - сказала Тамашунене.

Ранее Кабмин Литвы утвердил план помощи жителям Беларуси, в нем, кроме упомянутых льгот, рассматривается возможность разрешить учредителю компании открывать счета не только в банках, но и в учреждениях электронных денег, напоминает BNS. 

В плане также намечается прямая помощь в лечении пострадавших белорусов, специальные стипендии белорусским студентам и помощь работающему в Вильнюсе Европейскому гуманитарному университету.
 
 
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