Дорогие машины из Москвы, инсценировки ДТП за отдельную плату, почти 100 тыс. ущерба — дело о страховом мошенничестве с участием граждан Беларуси и России

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Управлением Следственного комитета по городу Минску завершено расследование многоэпизодного уголовного дела о мошенничестве. Противоправная деятельность выявлена сотрудниками десятого управления (по Минской области) ГУБОПиК МВД.

По данным следствия, обвиняемые в осуществлении преступной деятельности в период с 2016 по 2018 год совершали на территории Минска многочисленные инсценировки дорожно-транспортных происшествий с целью получения страховых выплат. Всего зарегистрировано восемь эпизодов преступной деятельности.

— Согласно материалам уголовного дела, граждане России приезжали из Москвы, как правило, на битых автомобилях. Они заранее подыскивали на территории нашей страны лиц для инсценировки дорожно-транспортных происшествий. При этом в качестве указанных граждан всегда выступали белорусы, имеющие в собственности автомобили с заключенным договором обязательного страхования транспортных средств. За оказанную помощь белорусским гражданам предназначалось вознаграждение в размере до €500, — рассказала официальный представитель управления Следственного комитета по городу Минску Екатерина Гарлинская.





Для инсценировки страхового случая они умышленно повреждали автомобили путем их столкновения. Затем по их преступной схеме водитель поврежденного автомобиля с российскими номерами всегда являлся потерпевшим, а автомобиль с белорусскими номерами — виновником ДТП. При этом обвиняемые инсценировали дорожно-транспортные происшествия только ночью.

Впоследствии фигуранты обращались в страховую компанию с заявлением о выплате страхового возмещения, предоставляя им недостоверные сведения, и путем обмана получали денежные компенсации. Страховые выплаты всегда перечислялись на счет российского банка.

В своей деятельности соучастники использовали автомобили BMW 3-Series, BMW 7-Series, Audi A6, Mercedes ML и другие.





Кроме того, в ходе расследования уголовного дела установлено, что иностранные граждане с использованием тех же автомобилей занимались инсценировкой ДТП и на территории Российской Федерации.

— Общий ущерб, причиненный противоправными действиями обвиняемых страховым компаниям, составил более 94 тыс. рублей. Следователями приняты меры по обеспечению его возмещения. На имущество обвиняемых общей стоимостью более 65 тыс. рублей, в том числе автомобили, золотую цепь стоимостью более 21 тыс. рублей, наручные часы и денежные средства, наложен арест. Всего фигурантами возмещено более 80 тыс. рублей, — сообщила Екатерина Гарлинская.

Следователями проведены обыски по месту жительства и по месту работы обвиняемых, допрошено более десятка свидетелей, изучена документация страховых компаний. К материалам уголовного дела приобщены заключения экспертиз, проведенных сотрудниками ГКСЭ.

Действия обвиняемых в зависимости от роли каждого из них квалифицированы следствием по различным частям статьи 209 («Мошенничество») Уголовного кодекса Республики Беларусь.





— К восьми гражданам Республики Беларусь применена мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, к одному гражданину России — залог, еще пятеро россиян и один белорус объявлены в межгосударственный розыск, — проинформировали в СК.

Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.

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