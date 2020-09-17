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Дорогие машины из Москвы, инсценировки ДТП за отдельную плату, почти 100 тыс. ущерба — дело о страховом мошенничестве с участием граждан Беларуси и России

17.09.2020 13:23 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Управлением Следственного комитета по городу Минску завершено расследование многоэпизодного уголовного дела о мошенничестве. Противоправная деятельность выявлена сотрудниками десятого управления (по Минской области) ГУБОПиК МВД.

По данным следствия, обвиняемые в осуществлении преступной деятельности в период с 2016 по 2018 год совершали на территории Минска многочисленные инсценировки дорожно-транспортных происшествий с целью получения страховых выплат. Всего зарегистрировано восемь эпизодов преступной деятельности.

— Согласно материалам уголовного дела, граждане России приезжали из Москвы, как правило, на битых автомобилях. Они заранее подыскивали на территории нашей страны лиц для инсценировки дорожно-транспортных происшествий. При этом в качестве указанных граждан всегда выступали белорусы, имеющие в собственности автомобили с заключенным договором обязательного страхования транспортных средств. За оказанную помощь белорусским гражданам предназначалось вознаграждение в размере до €500, — рассказала официальный представитель управления Следственного комитета по городу Минску Екатерина Гарлинская.

Дорогие машины из Москвы, инсценировки ДТП за отдельную плату, почти 100 тыс. ущерба — дело о страховом мошенничестве с участием граждан Беларуси и России

Для инсценировки страхового случая они умышленно повреждали автомобили путем их столкновения. Затем по их преступной схеме водитель поврежденного автомобиля с российскими номерами всегда являлся потерпевшим, а автомобиль с белорусскими номерами — виновником ДТП. При этом обвиняемые инсценировали дорожно-транспортные происшествия только ночью.

Впоследствии фигуранты обращались в страховую компанию с заявлением о выплате страхового возмещения, предоставляя им недостоверные сведения, и путем обмана получали денежные компенсации. Страховые выплаты всегда перечислялись на счет российского банка.

В своей деятельности соучастники использовали автомобили BMW 3-Series, BMW 7-Series, Audi A6, Mercedes ML и другие.

Дорогие машины из Москвы, инсценировки ДТП за отдельную плату, почти 100 тыс. ущерба — дело о страховом мошенничестве с участием граждан Беларуси и России

Кроме того, в ходе расследования уголовного дела установлено, что иностранные граждане с использованием тех же автомобилей занимались инсценировкой ДТП и на территории Российской Федерации.

— Общий ущерб, причиненный противоправными действиями обвиняемых страховым компаниям, составил более 94 тыс. рублей. Следователями приняты меры по обеспечению его возмещения. На имущество обвиняемых общей стоимостью более 65 тыс. рублей, в том числе автомобили, золотую цепь стоимостью более 21 тыс. рублей, наручные часы и денежные средства, наложен арест. Всего фигурантами возмещено более 80 тыс. рублей, — сообщила Екатерина Гарлинская.

Следователями проведены обыски по месту жительства и по месту работы обвиняемых, допрошено более десятка свидетелей, изучена документация страховых компаний. К материалам уголовного дела приобщены заключения экспертиз, проведенных сотрудниками ГКСЭ.

Действия обвиняемых в зависимости от роли каждого из них квалифицированы следствием по различным частям статьи 209 («Мошенничество») Уголовного кодекса Республики Беларусь.

Дорогие машины из Москвы, инсценировки ДТП за отдельную плату, почти 100 тыс. ущерба — дело о страховом мошенничестве с участием граждан Беларуси и России

— К восьми гражданам Республики Беларусь применена мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, к одному гражданину России — залог, еще пятеро россиян и один белорус объявлены в межгосударственный розыск, — проинформировали в СК.

Уголовное дело передано прокурору для направления в суд.

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Теги: Минск
 
 
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Управлением Следственного комитета по городу Минску завершено расследование многоэпизодного уголовного дела о мошенничестве. Противоправная деятельность...
 
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