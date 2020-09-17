Mozilla исследует алгоритмы YouTube по странным рекомендациям видео

Источник материала: Onliner

Mozilla выпустит расширение для браузера RegretsReporter, которое будет собирать информацию о неуместных рекомендациях видео на YouTube. Собранные за полгода данные помогут составить публичный отчет об особенностях алгоритмов видеосервиса.

Компания с прошлого года собирает истории о неподходящих рекомендациях YouTube. К примеру, один пользователь искал видео про викингов и получил предложение посмотреть контент о «превосходстве белых», а просмотр подборки с забавными фейлами привел к роликам со смертельными авариями. Такой контент относится к нежелательному в том плане, что изначально пользователи искали видео другой тематики, а предложенные YouTube ролики могут быть для них неприемлемыми и оскорбительными.

В Mozilla считают, что многие пользователи не понимают принципов работы алгоритмов видеосервиса, а исследование поможет разобраться в этом. Расширение от Mozilla будет собирать информацию о том, как часто пользователь смотрит YouTube, при этом не собирая информацию о контенте, который человек ищет или смотрит. Если же пользователь наткнется на нежелательную рекомендацию, он может указать это в RegretsReporter — тогда Mozilla узнает, как и почему алгоритмы привели его к неприемлемому ролику.

Представители YouTube, судя по всему, не в восторге от инициативы Mozilla. Они отметили, что лишь за прошлый год внесли в рекомендательные алгоритмы более 30 изменений, а также отметили, что критерии «нежелательности» видео в плагине от Mozilla размыты.