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Mozilla исследует алгоритмы YouTube по странным рекомендациям видео
Источник материала: Onliner
Mozilla
Компания с прошлого года собирает истории о неподходящих рекомендациях YouTube. К примеру, один пользователь искал видео про викингов и получил предложение посмотреть контент о «превосходстве белых», а просмотр подборки с забавными фейлами привел к роликам со смертельными авариями. Такой контент относится к нежелательному в том плане, что изначально пользователи искали видео другой тематики, а предложенные YouTube ролики могут быть для них неприемлемыми и оскорбительными.
В Mozilla считают, что многие пользователи не понимают принципов работы алгоритмов видеосервиса, а исследование поможет разобраться в этом. Расширение от Mozilla будет собирать информацию о том, как часто пользователь смотрит YouTube, при этом не собирая информацию о контенте, который человек ищет или смотрит. Если же пользователь наткнется на нежелательную рекомендацию, он может указать это в RegretsReporter — тогда Mozilla узнает, как и почему алгоритмы привели его к неприемлемому ролику.
Представители YouTube, судя по всему, не в восторге от инициативы Mozilla. Они отметили, что лишь за прошлый год внесли в рекомендательные алгоритмы более 30 изменений, а также отметили, что критерии «нежелательности» видео в плагине от Mozilla размыты.
23.5", 16:9, 1920x1080, VA, изогнутый (1800R), 144 Гц, FreeSync, интерфейсы HDMI+DisplayPort
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Mozilla выпустит расширение для браузера RegretsReporter, которое будет собирать информацию о неуместных рекомендациях видео на YouTube. Собранные за полгода данные помогут...
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