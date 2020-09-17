|
Семья, которая купила квартиру у мошенника, выиграла все суды и уехала из Беларуси
Источник материала: Onliner
В прошлом году в Минске развернулась настоящая
В этой истории закон и справедливость были на разных сторонах. Юристы
— Верховный суд был на нашей стороне, дело вернулось в архив без рассмотрения, — рассказала Onliner Марина Иванцова. — Мы дождались 7 августа, когда истекли все сроки обжалования этого решения, продали квартиру и уехали в Россию. После всего произошедшего психологически не смогли остаться в Беларуси. Мы благодарны всем людям, поддержавшим нас, молившимся за нас, благодарны Onliner за то, что дело просто перевернулось на глазах. Благодарны соучредителю агентства «Сильван» и нашему адвокату Александру Филановичу. Перед отъездом мы видели Василия. В мае он должен был выйти из ЛТП. В июле уже был с пивом и на вопрос «Как жизнь?» ответил: «З***».
Через полтора года слез и нервотрепки семья продала квартиру, покинула Беларусь, «страну для жизни, без долгостроев и мошенников», какой они ее видели до эмиграции, и вернулась жить в Россию.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В прошлом году в Минске развернулась настоящая левиафановская драма. Семья с двумя детьми, которая законно и по рыночной цене купила двухкомнатную...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)