Семья, которая купила квартиру у мошенника, выиграла все суды и уехала из Беларуси

Источник материала: Onliner

В прошлом году в Минске развернулась настоящая левиафановская драма . Семья с двумя детьми, которая законно и по рыночной цене купила двухкомнатную квартиру, нарвалась на очень серьезные неприятности. Бывший собственник квартиры Василий был признан потерпевшим по громкому делу о мошенничестве. Оказалось, что, поверив «черному риелтору», он обменял двухкомнатную квартиру на комнату в коммуналке. Мошенник, воспользовавшийся его доверием, проблемами с психикой и алкогольной зависимостью, надолго сел в тюрьму, а семья, которой не повезло купить у него квартиру, рисковала в полном составе оказаться на улице (другого жилья у них не было).

В этой истории закон и справедливость были на разных сторонах. Юристы говорили , что семья, скорее всего, лишится квартиры, несмотря на то, что заплатила за нее рыночную цену. Но все суды вынесли решение в пользу добросовестных покупателей.

— Верховный суд был на нашей стороне, дело вернулось в архив без рассмотрения, — рассказала Onliner Марина Иванцова. — Мы дождались 7 августа, когда истекли все сроки обжалования этого решения, продали квартиру и уехали в Россию. После всего произошедшего психологически не смогли остаться в Беларуси. Мы благодарны всем людям, поддержавшим нас, молившимся за нас, благодарны Onliner за то, что дело просто перевернулось на глазах. Благодарны соучредителю агентства «Сильван» и нашему адвокату Александру Филановичу. Перед отъездом мы видели Василия. В мае он должен был выйти из ЛТП. В июле уже был с пивом и на вопрос «Как жизнь?» ответил: «З***».

Через полтора года слез и нервотрепки семья продала квартиру, покинула Беларусь, «страну для жизни, без долгостроев и мошенников», какой они ее видели до эмиграции, и вернулась жить в Россию.