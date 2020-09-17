Израильский министр призвал хасидов, которые едут в Умань, вернуться домой

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 17 сен – Sputnik. Министр высшего образования и водных ресурсов Израиля Зеэв Элькин призвал израильских паломников-хасидов, пытающихся проехать в город Умань на территории Украины, вернуться домой, соответствующее заявление он опубликовал на своей странице в Twitter.

По данным ГПК Беларуси, более 1,2 тысячи паломников, многие из которых израильтяне, застряли на нейтральной полосе белорусско-украинской границы. Они не могут въехать в Украину, чтобы встретить еврейский новый год в Умани.

"Несмотря на многочисленные попытки помочь израильтянам, пытающимся попасть на территорию Украины через Беларусь или Молдову, сегодня утром украинские власти дали окончательный отрицательный ответ. Украинцы заявили, что не разрешат въезд через пограничные переходы", – написал Элькин.

"Я призываю наших граждан вернуться в Израиль и соблюдать предписания по самоизоляции по возвращении", – добавил он.

למרות מאמצים רבים שנעשו כדי לסייע לישראלים שניסו להיכנס לאוקראינה דרך בלרוס או מולדובה הגיעה הבוקר תשובה סופית שלילית משלטונות אוקראינה. אוקראינים הודיעו שלא יאפשרו לא כניסה דרך מעברי גבול ולא שום משלחת מצומצמת. אני קורא לאזרחינו לחזור לארץ ולהישמע להנחיות הבידוד בחזרתם. שנה טובה — Zeev Elkin (@zeev_elkin) September 17, 2020

В четверг советник главы украинского МВД Михаил Апостол заявил, что Украина в связи с пандемией закрыла границы для иностранцев и исключений для хасидов не будет.

"Около двух тысяч паломников-хасидов, которые едут на празднование Рош ха-Шана, пытаются попасть на Украину из Беларуси. Но хочу сказать, ситуация под контролем, исключений никаких не будет, есть запрет на въезд иностранцев, и это решение, скорее всего, не будет отменено… Наша рекомендация – это купить билеты и вернуться в те страны, откуда они приехали", – заявил Апостол в эфире одного из украинских телеканалов.

Ранее Министерство иностранных дел Беларуси призвало украинские власти уважать права человека и начать диалог с паломниками-хасидами , которые не могут въехать на украинскую территорию.

Паломники-хасиды ежегодно приезжают в украинскую Умань, чтобы отпраздновать иудейский Новый год (Рош ха-Шана) и помолиться на могиле основателя брацлавского хасидизма рабби Нахмана, жившего в XVIII-XIX веках. Рош ха-Шана в этом году выпадает на 18-20 сентября. Ранее мэр Умани Александр Цебрий сообщил, что прибытие паломников-хасидов в этом году в традиционном формате невозможно из-за COVID-19.

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