ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Израильский министр призвал хасидов, которые едут в Умань, вернуться домой

17.09.2020 13:35 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 17 сен – Sputnik. Министр высшего образования и водных ресурсов Израиля Зеэв Элькин призвал израильских паломников-хасидов, пытающихся проехать в город Умань на территории Украины, вернуться домой, соответствующее заявление он опубликовал на своей странице в Twitter.

© Sputnik / Мария Амелина
ГПК: число хасидов на границе с Украиной растет

По данным ГПК Беларуси, более 1,2 тысячи паломников, многие из которых израильтяне, застряли на нейтральной полосе белорусско-украинской границы. Они не могут въехать в Украину, чтобы встретить еврейский новый год в Умани.

"Несмотря на многочисленные попытки помочь израильтянам, пытающимся попасть на территорию Украины через Беларусь или Молдову, сегодня утром украинские власти дали окончательный отрицательный ответ. Украинцы заявили, что не разрешат въезд через пограничные переходы", – написал Элькин.

"Я призываю наших граждан вернуться в Израиль и соблюдать предписания по самоизоляции по возвращении", – добавил он.

В четверг советник главы украинского МВД Михаил Апостол заявил, что Украина в связи с пандемией закрыла границы для иностранцев и исключений для хасидов не будет.

"Около двух тысяч паломников-хасидов, которые едут на празднование Рош ха-Шана, пытаются попасть на Украину из Беларуси. Но хочу сказать, ситуация под контролем, исключений никаких не будет, есть запрет на въезд иностранцев, и это решение, скорее всего, не будет отменено… Наша рекомендация – это купить билеты и вернуться в те страны, откуда они приехали", – заявил Апостол в эфире одного из украинских телеканалов.

Ранее Министерство иностранных дел Беларуси призвало украинские власти уважать права человека и начать диалог с паломниками-хасидами, которые не могут въехать на украинскую территорию.

Паломники-хасиды ежегодно приезжают в украинскую Умань, чтобы отпраздновать иудейский Новый год (Рош ха-Шана) и помолиться на могиле основателя брацлавского хасидизма рабби Нахмана, жившего в XVIII-XIX веках. Рош ха-Шана в этом году выпадает на 18-20 сентября. Ранее мэр Умани Александр Цебрий сообщил, что прибытие паломников-хасидов в этом году в традиционном формате невозможно из-за COVID-19.

Читайте также:

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Украинское МВД заявило, что границы закрыты из-за коронавируса и исключений для израильский хасидов не будет.
 
Новости дня
Новости разные
 
Mozilla исследует алгоритмы YouTube по странным рекомендациям видео
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

16.09.2020
Mir24.TV Belarus
17.09.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика