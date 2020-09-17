Кравцов направил в СК заявление о возбуждении уголовного дела по факту его похищения

Представитель Координационного совета (КС) по урегулированию политического кризиса в стране Иван Кравцов, выдворенный белорусскими властями в Украину, 17 сентября направил по международной почте в Следственный комитет Беларуси заявление о возбуждении уголовного дела по факту его похищения и незаконного лишения свободы. Электронную копию заявления распространила пресс-служба КС.

Кравцов подробно информирует СК о том, что с ним просходило 7 и 8 сентября. Так, утром 7 сентября его и еще одного представителя КС Антона Родненкова задержали на проспекте Независимости в Минске около здания рядом с ГУМом. Двое неизвестных в штатском и в масках без объяснения причин насильно усадили их в микроавтобус и отвезли к главному зданию главного управления МВД по борьбе с организованной преступностью и коррупцией (ГУБОПиК) на улице Революционной. Оттуда его в наручниках, с натянутой на глаза маской увезли в 5-е управление ГУБОПиК на улице Розы Люксембург. Там Кравцова стали допрашивать люди в штатском, которые не представились, не объяснили причин задержания и его процессуальный статус. Во встрече с адвокатом ему было отказано.

Позже человек, который представился сотрудником департамента финансовых расследований Комитета госконтроля, отвез Кравцова в центральный аппарат ДФР КГК. Там его удерживали около семи часов. За это время, пишет Кравцов, трое людей в штатском оказывали на него психологическое давление, угрожая возбуждением уголовного дела по ч. 4 ст. 210 УК (хищение путем злоупотребления служебными полномочиями в составе организованной группы или в особо крупном размере) и «гарантированным вынесением обвинительного приговора».

«Кроме того, данные лица указывали на то, что из-за меня пострадают и иные люди, работавшие вместе со мной, — отмечает Кравцов. — После этого у меня выяснили, понимаю ли я, что данный разговор ведется не просто так, и поскольку я это понимаю, то должен покинуть территорию Республики Беларусь, чтобы избежать всех вышеописанных последствий».

В финансовой милиции Кравцову также не сообщили, в каком он находится статусе, не разъяснили его права и отказались вызвать адвоката. Никаких документов, включая протокол опроса, составлено не было.

Поздним вечером Кравцова доставили к зданию КГБ, а в ночь на 8 сентября в составе колонны автомобилей — повезли на пограничный пункт пропуска «Александровка» на границе с Украиной. Туда же пригнали его личный автомобиль. Кравцову предложили пересесть за руль своей машины, вместе с ним в салон сели двое неизвестных в масках, у которых были паспорта Родненкова и члена президиума КС Марии Колесниковой. Вместе они пересекли белорусскую границу, причем, по словам Кравцова, пограничников не смутило то, что неизвестные предъявили чужие паспорта.

После прохождения границы сопровождавшие Кравцова люди передали ему 600 долларов и результаты тестов, подтверждающих отсутствие COVID-19, на его имя, имя Колесниковой и Родненкова. Тесты были датированы 7 сентября, однако Кравцов утверждает, что не сдавал тест.

На нейтральной полосе в автомобиль Крацова усадили Родненкова, а после — Колесникову, которая этому активно сопротивлялась. «Оказавшись внутри, Колесникова М. А. взяла свой паспорт, оставленный неизвестными лицами в моем автомобиле, и порвала его, — пишет Кравцов. — После этого Колесникова М. А. вылезла из автомобиля через заднее окно (дверь была заблокирована) и направилась пешком в сторону границы Республики Беларусь. К ней подошли все те же неизвестные лица в масках, вновь задержали ее и погрузили в один из стоявших там автомобилей».

После этого люди, которые были с Кравцовым в ДФР, попытались его «уговорами выманить из автомобиля», однако он, опасаясь повторного задержания, уехал на территорию Украины.

«Таким образом, в течение 7 и 8 сентября 2020 года в отношении меня совершались явно противоправные действия, которые носили характер похищения и незаконного лишения свободы и сопровождались применением спецсредств — наручников», — отмечает Кравцов.

Он просит СК возбудить уголовное дело по данным фактам и провести комплекс следственных действий для уголовного преследования виновных лиц. Таковыми, как он предполагает, могут быть сотрудники ГУБОПиК и ДФР КГК.

Координационный совет был создан по инициативе экс-кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской, которая сейчас находится в Литве. Первое его заседание прошло 19 августа. На следующий день Генпрокуратура сообщила, что по факту создания и деятельности совета возбуждено дело по ст. 361 УК (призывы к действиям, направленным на причинение ущерба национальной безопасности).

В настоящее время из семи членов президиума КС на свободе и в Беларуси остается только нобелевский лауреат Светлана Алексиевич. С ней также пытались контактировать представители силовых структур, но после того, как домой к Алексиевич приехали журналисты и европейские дипломаты, эти попытки прекратились.