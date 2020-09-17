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В гимназии при МГУ опровергли сообщения об обучении у них Николая Лукашенко

17.09.2020 13:43 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

Ранее в СМИ сообщалось, что младший сын Александра Лукашенко забрал документы из лицея БГУ в Минске и перевелся в московскую гимназию.

Секретариат университетской гимназии МГУ имени Ломоносова опроверг информацию о том, что в данном учреждении учится Николай Лукашенко.

"Нет, это не правда, ничего подобного", - ответили РИА Новости в секретариате.

Напомним, что ранее появилась информации и об уходе из лицея БГУ двух внучек Александра Лукашенко. В этом учебном году они посещали занятия в течение недели, а потом забрали документы.  

 
Теги: Минск
 
 
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Ранее в СМИ сообщалось, что младший сын Александра Лукашенко забрал документы из лицея БГУ в Минске и перевелся в московскую гимназию.
 
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