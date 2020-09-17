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Осудивший насилие и уволившийся следователь, которого задерживали в РФ, попросил убежище в Польше

17.09.2020 13:53 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Бывший следователь Андрей Остапович, который уволился и уехал из страны после высказывания своей позиции по поводу происходившего после президентских выборов, попросил политическое убежище в Польше. Эту информацию он подтвердил FINANCE.TUT.BY. Ранее уже бывший следователь рассказывал, что «при нынешней власти вернуться не смогу, поэтому пока буду обосновываться здесь (в Польше. — Прим. TUT.BY)».


Фото: Instagram

 — Ждать решения нужно 3−6 месяцев. При подаче рассказал всю свою историю, — сообщил Андрей Остапович.

Напомним, история экс-следователя началась с того, что он опубликовал в своем аккаунте в Instagram фото 5-страничного рапорта на досрочное расторжение контракта. В нем Андрей писал, что «в отношении граждан уголовные дела возбуждаются одно за другим, десятками в день», а «за все бесчинства, насилия, издевательства над нашим миролюбивым народом, порчу имущества <…> ни одного» и что «молчать не буду, участвовать в сокрытии преступлений не буду, преступные приказы выполнять не буду, продолжать работу в силовом блоке не могу ввиду несоответствия моих принципов с настоящей политикой». На момент этой публикации Андрей находился в России, где хотел «отсидеться, посмотреть, что будет происходить». После этого экс-следователь получил информацию о том, что его разыскивают, и попытался выехать в Латвию, но не смог из-за отсутствия визы D. Через несколько дней Андрея Остаповича задержали в Пскове и на следующий день вывезли в Беларусь.

— Меня жестковато приняли, опять забрали все вещи, телефоны из карманов, надели на меня наручники и горнолыжную маску, обтянутую черной тканью, чтобы я ничего не видел. Потом посадили в бусик и там прицепили к наручникам 32-килограммовую гирю, — рассказывал он FINANCE.TUT.BY.

Из Беларуси Андрею Остаповичу удалось выехать в Польшу. Как именно это произошло, он пока не рассказывает.

Ранее польские власти отмечали, что готовятся к наплыву беженцев из Беларуси после жесткого разгона мирных протестов. Сколько человек подали такие заявления за последние месяцы, пока неизвестно. В 2019 году 37 белорусов подали заявления о предоставлении защиты в Польше.

 
 
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