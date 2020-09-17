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Осудивший насилие и уволившийся следователь, которого задерживали в РФ, попросил убежище в Польше
Источник материала: Tut.by
Бывший следователь Андрей Остапович, который уволился и уехал из страны после высказывания своей позиции по поводу происходившего после президентских выборов, попросил политическое убежище в Польше. Эту информацию он подтвердил FINANCE.TUT.BY. Ранее уже бывший следователь рассказывал, что «при нынешней власти вернуться не смогу, поэтому пока буду обосновываться здесь (в Польше. — Прим. TUT.BY)».
— Ждать решения нужно 3−6 месяцев. При подаче рассказал всю свою историю, — сообщил Андрей Остапович.
Напомним, история экс-следователя началась с того, что он
— Меня жестковато приняли, опять забрали все вещи, телефоны из карманов, надели на меня наручники и горнолыжную маску, обтянутую черной тканью, чтобы я ничего не видел. Потом посадили в бусик и там прицепили к наручникам 32-килограммовую гирю, —
Из Беларуси Андрею Остаповичу удалось выехать в Польшу. Как именно это произошло, он пока не рассказывает.
Ранее польские власти
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