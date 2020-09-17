Класковский: Режим не собирается меняться. Он думает лишь, как подавить сопротивление

Лукашенко возвестил, что устроит общенациональный диалог о новой Конституции на… Всебелорусском собрании. Туши свет.





Ведь реальной дискуссии там не может быть по определению. На это имитационное мероприятие в духе съездов КПСС публика отбирается тщательнейшим образом по признаку лояльности. Через это собрание Лукашенко легко проведет ту концепцию Основного закона, которая удобна ему самому. И потом станет козырять, что заручился поддержкой народа.





Итак, года два уйдет на разработку и принятие Конституции. После чего, возможно, будет объявлен новый отсчет президентской каденции. Это еще пять лет правления. А может, в Основной закон впишут и семилетний срок. Тогда новые выборы — лет через девять.





Еще он велел перерегистрировать партии. Читай: лишить оппозицию последних легальных площадок. Вот вам и развитие партийной системы, которым он озаботился.





Но вишенкой на торте сегодняшнего (16 сентября – Ред.) выступления перед «политическим активом» стал «глубинный анализ» долгоиграющего заговора Вашингтона и его сателлитов против белорусской застабильности. До 9 августа под нее, как вы помните, подкапывалась Москва и лагеря боевиков были под Псковом и Невелем.





Как видим, придворные аналитики дали трактовку, которая гармонирует с мироощущением хозяина. В этой картине мира власть белая и пушистая, а враги замахиваются на нее исключительно в силу своей подлой натуры. Хотя на самом деле Запад после Крыма сделал ставку на прагматичное сотрудничество с режимом, а уж иные политики в Киеве просто молились на Лукашенко.





«Вспомните, как на примере известного декрета № 3 были опробованы методы так называемого социального протеста», — вещал сегодня (16 сентября – Ред.) Лукашенко.





Да уж, можно подумать, что этот декрет в подрывных целях подписал Дональд Трамп. На самом деле то возмущение 2017 года было абсолютно стихийным, спонтанным. Даже здешняя оппозиция пристраивалась к протестам по ходу, а уж заокеанские подрывные центры и вовсе не могли предвидеть, что в белорусской вертикали найдутся мудрецы, которые придумают обложить данью безработных.





Такими же белыми нитками пришиты заграничные кукловоды и к другим событиям, упомянутым в «глубинном анализе».









Вот вам и вся аналитика. На самом деле это убогая старая схема всех диктатур, когда, чтобы соскочить с обсуждения внутренних проблем, признания ошибок, начинают надувать миф о внешнем заговоре. Причем, как видим, в зависимости от конъюнктуры кукловоды в этой схеме легко меняются. Вчера была Россия, сегодня — Вашингтон и его сателлиты.





В этой схеме нет и намека на истинные причины народного возмущения: несменяемая власть, наглые фальсификации, зверства силовиков и пр. А значит, режим и не собирается меняться. Он думает лишь, как подавить сопротивление.