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Девушка путешествует по советским «заброшкам» и показывает, что скрывается за их стенами. Фотоподборка

17.09.2020 14:13 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Заброшенные тюрьмы, пионерлагеря, бани и даже ядерный арсенал — вот такие необычные места можно увидеть в Instagram индустриальной туристки и блогера Ланы Сатор. Ей 31 год, и 15 из них она исследует брошенные и никому не нужные здания на территории постсоветского пространства.

«Мне и моим друзьям нравится заглядывать по ту сторону заборов, немытых окон и запертых дверей просто потому, что это интересно и увлекательно. Причем искать, куда и как попасть, зачастую гораздо интереснее, чем непосредственно находиться на объекте осмотра», — пишет Лана у себя в блоге.

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Заброшенные тюрьмы, пионерлагеря, бани и даже ядерный арсенал — вот такие необычные места можно увидеть в Instagram индустриальной туристки и блогера Ланы Сатор. Ей 31...
 
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