Девушка путешествует по советским «заброшкам» и показывает, что скрывается за их стенами. Фотоподборка

Источник материала: Onliner

Заброшенные тюрьмы, пионерлагеря, бани и даже ядерный арсенал — вот такие необычные места можно увидеть в Instagram индустриальной туристки и блогера Ланы Сатор. Ей 31 год, и 15 из них она исследует брошенные и никому не нужные здания на территории постсоветского пространства.