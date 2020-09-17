|
Девушка путешествует по советским «заброшкам» и показывает, что скрывается за их стенами. Фотоподборка
Источник материала: Onliner
Заброшенные тюрьмы, пионерлагеря, бани и даже ядерный арсенал — вот такие необычные места можно увидеть в Instagram индустриальной туристки и блогера Ланы Сатор. Ей 31 год, и 15 из них она исследует брошенные и никому не нужные здания на территории постсоветского пространства.
«Мне и моим друзьям нравится заглядывать по ту сторону заборов, немытых окон и запертых дверей просто потому, что это интересно и увлекательно. Причем искать, куда и как попасть, зачастую гораздо интереснее, чем непосредственно находиться на объекте осмотра», —
|
Свежие газеты
Архив (Разное)