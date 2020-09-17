Российская вакцина от коронавируса не дает пожизненный иммунитет

Источник материала: Onliner

Эффект от вакцины, разработанной российским центром «Вектор», будет длиться около полугода. На пожизненный иммунитет рассчитывать не стоит. Об этом заявил завотделом Государственного научного центра вирусологии и биотехнологии «Вектор» Александр Рыжиков во время прямого эфира в Instagram-аккаунте Роспотребнадзора.

— Пожизненный иммунитет эта вакцина не создает, и это хорошо, то есть пожизненно мы себе никаких изменений не вносим, — заявил Рыжиков. — Можем на данный момент спокойно говорить, что иммунитета, сформированного этой вакциной, достаточно как минимум на полгода.