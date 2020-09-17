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Российская вакцина от коронавируса не дает пожизненный иммунитет
Источник материала: Onliner
Эффект от вакцины, разработанной российским центром «Вектор», будет длиться около полугода. На пожизненный иммунитет рассчитывать не стоит. Об этом
— Пожизненный иммунитет эта вакцина не создает, и это хорошо, то есть пожизненно мы себе никаких изменений не вносим, — заявил Рыжиков. — Можем на данный момент спокойно говорить, что иммунитета, сформированного этой вакциной, достаточно как минимум на полгода.
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Эффект от вакцины, разработанной российским центром «Вектор», будет длиться около полугода. На пожизненный иммунитет рассчитывать не стоит. Об этом заявил...
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