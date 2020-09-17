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Mercedes отзывает в России 11 машин
Источник материала: Onliner
Российский офис Mercedes объявил об отзыве 11 (одиннадцати!) машин. Под эту крохотную сервисную кампанию попали модели E-Сlass, S-Class и CLS. Они были проданы российскими дилерами в 2017—2019 годах. Владельцев уведомят индивидуально.
Как пишет агентство
В конце лета компания «Мерседес-Бенц Рус» объявила об отзыве 36 автомобилей Mercedes C-Class, E-Class, S-Class, GLC и CLS, реализованных в 2019—2020 годах. Причиной отзыва стала возможность некорректного выполнения болтового соединения подводящего и отводящего маслопровода турбокомпрессора. На всех автомобилях должны быть проверены и при необходимости откорректированы болтовые соединения подводящего и отводящего маслопровода турбокомпрессора.
белый, седан, бензин 3 л, автоматическая, полный привод
черный, внедорожник, бензин 4.7 л, автоматическая, полный привод
серебристый, микроавтобус, дизель 3 л, автоматическая, задний привод
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Российский офис Mercedes объявил об отзыве 11 (одиннадцати!) машин. Под эту крохотную сервисную кампанию попали модели E-Сlass, S-Class и CLS. Они были проданы российскими...
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