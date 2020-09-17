Mercedes отзывает в России 11 машин

Источник материала: Onliner

Российский офис Mercedes объявил об отзыве 11 (одиннадцати!) машин. Под эту крохотную сервисную кампанию попали модели E-Сlass, S-Class и CLS. Они были проданы российскими дилерами в 2017—2019 годах. Владельцев уведомят индивидуально.

Как пишет агентство «Автостат» , причиной отзыва является вероятность несоответствия спецификации функции предупреждения о непристегнутом ремне безопасности. Машины проверят с помощью SCN-кодирования в блоке управления комбинацией приборов. Все работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.

В конце лета компания «Мерседес-Бенц Рус» объявила об отзыве 36 автомобилей Mercedes C-Class, E-Class, S-Class, GLC и CLS, реализованных в 2019—2020 годах. Причиной отзыва стала возможность некорректного выполнения болтового соединения подводящего и отводящего маслопровода турбокомпрессора. На всех автомобилях должны быть проверены и при необходимости откорректированы болтовые соединения подводящего и отводящего маслопровода турбокомпрессора.