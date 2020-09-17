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Mercedes отзывает в России 11 машин

17.09.2020 14:13 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Российский офис Mercedes объявил об отзыве 11 (одиннадцати!) машин. Под эту крохотную сервисную кампанию попали модели E-Сlass, S-Class и CLS. Они были проданы российскими дилерами в 2017—2019 годах. Владельцев уведомят индивидуально.

Как пишет агентство «Автостат», причиной отзыва является вероятность несоответствия спецификации функции предупреждения о непристегнутом ремне безопасности. Машины проверят с помощью SCN-кодирования в блоке управления комбинацией приборов. Все работы будут осуществляться бесплатно для владельцев.

В конце лета компания «Мерседес-Бенц Рус» объявила об отзыве 36 автомобилей Mercedes C-Class, E-Class, S-Class, GLC и CLS, реализованных в 2019—2020 годах. Причиной отзыва стала возможность некорректного выполнения болтового соединения подводящего и отводящего маслопровода турбокомпрессора. На всех автомобилях должны быть проверены и при необходимости откорректированы болтовые соединения подводящего и отводящего маслопровода турбокомпрессора.

Mercedes-Benz C-Класс III (W204) C 300, 2010 г.в., 181 111 км
белый, седан, бензин 3 л, автоматическая, полный привод
23 203 р.
9000$ / 7586€
Mercedes-Benz GL-Класс II (X166) 500 AMG, 2013 г.в., 143 000 км
черный, внедорожник, бензин 4.7 л, автоматическая, полный привод
74 507 р.
28 900$ / 24 360€
Mercedes-Benz Viano I (W639) Рестайлинг EDITION, 2011 г.в., 208 000 км
серебристый, микроавтобус, дизель 3 л, автоматическая, задний привод
48 829 р.
18 940$ / 15 965€
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Российский офис Mercedes объявил об отзыве 11 (одиннадцати!) машин. Под эту крохотную сервисную кампанию попали модели E-Сlass, S-Class и CLS. Они были проданы российскими...
 
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