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На Партизанском проспекте опрокинулась Lada Largus

17.09.2020 14:13 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

Вчера вечером на Партизанском проспекте в районе Шабанов случилось ДТП: опрокинулся автомобиль Lada Largus. Последствия ДТП видел наш читатель с ником Аркаша, он опубликовал на форуме фотографии с места происшествия.

Как сообщила корреспонденту Onliner инспектор отдела по агитации и пропаганде ГАИ ГУВД Мингорисполкома Надежда Косилко, 16 сентября около 19:00 водитель 1991 года рождения, управляя Lada, ехал по Партизанскому со стороны МКАД в направлении поселка Сосны.

— По предварительной информации, двигаясь в крайней правой полосе, при выборе скорости он не учел особенности транспортного средства и при возникновения в полосе препятствия для движения, которое водитель был в состоянии обнаружить, не принял меры к снижению скорости вплоть до остановки транспортного средства, — рассказали в Госавтоинспекции.

В результате автомобиль Lada опрокинулся, пострадавших в ДТП нет.

На Партизанском проспекте опрокинулась Lada Largus

В ГАИ Минска напомнили, что при выборе скорости движения водитель должен учитывать ограничения скорости, установленные правилами и техническими средствами организации дорожного движения, а также интенсивность движения, обзорность дороги, особенности и состояние транспортного средства и перевозимого им груза, дорожные, погодные условия и другие факторы.

Знакомы с ситуацией? Пишите нам: pv@onliner.by.

 
Теги: Минск
 
 
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Вчера вечером на Партизанском проспекте в районе Шабанов случилось ДТП: опрокинулся автомобиль Lada Largus. Последствия ДТП видел наш читатель с ником Аркаша, он...
 
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