В России сделают замену Sukhoi Superjet 100 с отечественным двигателем

Источник материала: Onliner

В России планируют выпустить гражданский самолет Sukhoi SuperJet New — замену Sukhoi Superjet 100, которая получит импортозамещенные компоненты. Об этом пишут «Ведомости» . Самолет будет создан к 2023 году силами Объединенной авиастроительной корпорации.

По данным российских СМИ, на создание нового самолета потратят 120—130 млрд российских рублей (около $1,7 млрд). Важной частью SSJ New должен стать российский двигатель ПД-8. На него уйдет около половины бюджета. Сейчас в SSJ 100 используется франко-российский двигатель.

В SSJ 100 уровень зарубежных комплектующих достигает 70%. Его двигатель является довольно ненадежным. Поставки лайнеров постоянно падали, выйти на изначально запланированный уровень производства так и не удалось из-за низкой заинтересованности зарубежных клиентов.

С начала эксплуатации самолетов в 2011 году были потеряны четыре судна. Всего произведено чуть больше 200 самолетов.