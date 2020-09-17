Тренера олимпийских чемпионов Николая Козеко лишили именной президентской стипендии и требуют компенсации

Источник материала: Onliner

Соответствующий приказ за подписью недавно назначенного директора РЦОП по фристайлу Сергея Марченко поступил тренеру. Козеко ознакомился с его текстом, после чего обратился к профильному министру за разъяснением сути претензий по возвращению полученных средств. Тренер оставил соответствующий комментарий на документе.

Напомним, что 7 сентября стало известно об увольнении предыдущего директора РЦОП по фристайлу Вадима Кривошеева.

Это произошло после высказываний отечественных фристайлистов и главного тренера национальной сборной Николая Козеко, которые осудили насилие на улицах белорусских городов. По теме высказывались топы нашего фристайла — Анна Гуськова, Александра Романовская, Дмитрий Дащинский.

Непосредственно Козеко в интервью tribuna.com сказал следующее:

— Это ни в какие рамки не лезет. Как могут действовать подобным образом те, кто, по сути, должен оберегать народ? Мне кажется, им поступил какой-то сигнал, может, они думали, что немного побьют, все пройдет по накатанной — и ситуация успокоится… Честно, не могу понять. В любом случае такие действия силовиков вызвали обратную реакцию — шквал возмущений. Ладно, если один человек, два возмутятся, но мы же видим, сколько людей выходит на улицы. Вы вспомните, сколько их было на стеле.

Напомним, Козеко — один из самых титулованных тренеров в истории суверенной Беларуси. Его ученики завоевали шесть олимпийских медалей. Начиная с 1998-го (Олимпиада в Нагано) не было ни одних Игр, с которых подопечные Козеко не привозили бы наград. В 2018-м состоялся большой успех Анны Гуськовой, которая привезла домой золото.

Сам Козеко пока что отказывается от обширных комментариев и не хочет муссировать тему до появления разъяснений министра спорта и туризма, к которому он обратился:

— Вчера я обратился за разъяснениями. Теперь жду. Бежать впереди паровоза и проявлять эмоции пока не хочется. Когда картина прояснится, выскажусь. Пока же я не все понимаю.

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