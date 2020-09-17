ГАИ обнародовала видео погони за пьяным водителем, снятое нагрудной камерой (видео)

Источник материала: Onliner

Экипаж патрулировал улицы Слуцка. Внимание инспекторов привлек Volkswagen Golf, который двигался подозрительно медленно и петлял по дороге. Водитель легковушки проигнорировал требование об остановке и продолжил движение. Началось преследование.

На одной из улиц города экипаж ГАИ сместился левее и пытался «прижать» Volkswagen к обочине — мужчина никак не реагировал. Возникла угроза, что водитель со второстепенной дороги выедет на перекресток, где около девяти вечера сохраняется интенсивное движение машин и пешеходов.

Во время преследования инспекторы по рации передали информацию о нарушителе. Неподалеку оказался патруль на «Соболе», который успел перекрыть выезд на главную улицу города. Водитель Volkswagen вынужден был остановиться. Момент задержания попал на камеру персонального видеорегистратора.

Рядом с водителем на пассажирском сиденье ехала жена. Медосвидетельствование показало в крови у водителя 2,1 промилле алкоголя.