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Европарламент не признал итоги президентских выборов в Беларуси

17.09.2020 14:35 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Европарламент не признает итоги президентских выборов в Беларуси, которые были проведены «с вопиющим нарушением всех международных стандартов», и не признает Александра Лукашенко президентом Беларуси по истечении срока его полномочий (5 ноября — ред.). Об этом говорится в резолюции, принятой Европейским парламентом 17 сентября.

Европарламент не признал итоги президентских выборов в Беларуси

За принятие резолюции проголосовало 574 депутата, против — 37, воздержались — 82.

«Европарламент самым решительным образом осуждает белорусские власти за жестокое подавление мирных протестов в стране и призывает к немедленному прекращению насилия, а также призывает к немедленному и безоговорочному освобождению граждан, задержанных по политическим причинам до и после сфальсифицированных выборов, включая тех, кто был задержан за участие в акциях протестах. Все обвинения с них должны быть сняты», — отмечается в документе.

В резолюции осуждаются продолжающиеся запугивания, преследования и непропорциональное применение силы в отношении участников забастовок на предприятиях, членов Координационного совета, активистов гражданского общества, независимых журналистов и блогеров.

Европарламент требует немедленного и безоговорочного освобождения всех лиц, произвольно задержанных до и после сфальсифицированных выборов, включая Павла Северинца, Николая Статкевича, Марию Колесникову, Лилию Власову, Сергея Дылевского, Максима Знака и других.

Евродепутаты выражают глубокое сожаление по поводу «ужасающих актов насилия, жестоких репрессий и пыток в отношении мирных демонстрантов и задержанных», они призывают «провести независимое и эффективное расследование связанных с протестами смертей Александра Тарайковского, Александра Вихора, Артема Парукова, Геннадия Шутова и Константина Шишмакова».

«Европарламент приветствует Координационный совет как временное представительство людей, требующих демократических изменений в Беларуси, открытое для всех политических и общественных заинтересованных сторон. Поддерживает мирную и демократическую передачу власти в результате широкомасштабного национального диалога с полным уважением демократических и основных прав белорусского народа», — говорится в резолюции.

Евродепутаты поддерживают «требование белорусского народа об организации новых, свободных и справедливых выборов как можно скорее при проведении наблюдения со стороны ОБСЕ и в соответствии с международно признанными стандартами».

Европарламент «безоговорочно поддерживает народ Беларуси в его законных требованиях и стремлении к свободным и справедливым выборам, основным свободам и правам человека, демократическому представительству, политическому участию, достоинству и праву выбирать свою судьбу».

«Нынешнее протестное движение в Беларуси основано на общем и широком требовании демократизации Беларуси, люди которой должны пользоваться такими же основными правами демократии и свободы, как и все другие граждане на европейском континенте», — подчеркивается в резолюции.

Европарламент призывает Еврокомиссию, верховного представителя ЕС по внешней политике и политике безопасности, а также Совет ЕС оказать помощь демократической оппозиции в Беларуси, включая Координационный совет во главе со Светланой Тихановской.

В резолюции также отмечен «важный вклад отважных женщин Беларуси во главе со Светланой Тихановской, Вероникой Цепкало и Марией Колесниковой и их сторонников в озвучивание и отстаивании законных требований белорусского народа». Евродепутаты обращают внимание на то, что «многие белорусы считают Светлану Тихановскую победительницей выборов и избранным президентом Беларуси».

Евродепутаты выражают поддержку белорусским рабочим и независимым профсоюзам. Они призывают власти и работодателей Беларуси уважать право рабочих на забастовку без риска увольнения, ареста или иных репрессий.

Европарламент настаивает на необходимости обеспечить в Беларуси права граждан на свободу собраний и ассоциаций, свободное выражение мнений и убеждений.

«Европарламент решительно поддерживает санкции ЕС против лиц, ответственных за фальсификации результатов выборов и репрессии в Беларуси, включая Александра Лукашенко», — говорится в резолюции.

Европарламентарии призывают Совет ЕС «безотлагательно и в тесной координации с международными партнерами ввести широкие и эффективные санкции против всех причастных к фальсификациям на выборах, к репрессиям и насилию в Беларуси».

Совет ЕС также призывают «последовать примеру стран Балтии, которые включили Лукашенко в свой санкционный список, и расширить первоначально предложенную группу лиц, подпадающих под санкции, за счет включения в нее значительного числа чиновников высокого и среднего звена, а также известных предпринимателей за поддержку режима или увольнение своих сотрудников за участие в забастовках».

Кроме того, Европарламент призывает Совет ЕС изучить возможность включения в санкционный список «российских граждан, которые непосредственно участвуют в поддержке режима Лукашенко в Беларуси».

В резолюции приветствуется предложение руководства ОБСЕ оказать Беларусь помощь в организации процесса диалога.

Европейской службе внешних действий (ЕСВД) и Еврокомиссии рекомендовано подготовить всесторонний обзор политики ЕС в отношении Беларуси с учетом необходимости поддержки «народа Беларуси и его демократических устремлений, а также гражданского общества, правозащитников, независимых профсоюзов и независимых СМИ».

Европарламент призывает увеличить финансовую поддержку со стороны ЕС для белорусского гражданского общества с одновременной заморозкой финансирования «для государственных и контролируемых государством организаций».

В резолюции также содержится призыв к Европейскому банку реконструкции и развития и Европейскому инвестиционному банку не выдавать никаких средств действующему белорусскому режиму.

Европарламент призывает исполнительные органы ЕС «организовать конференцию доноров для демократической Беларуси, собрав вместе международные финансовые институты, страны G-7, государства-члены и институты ЕС, а также других участников, желающих предоставить многомиллиардный финансовый пакет для поддержки будущих реформ и реструктуризации экономики».

Европейской службе внешних действий рекомендовано приостановить переговоры с Беларусью по приоритетам партнерства до проведения свободных и справедливых президентских выборов.

Европарламент также призывает государства-члены ЕС облегчить и ускорить создание гуманитарного коридора и процедуры получения виз для тех, кто вынужден покинуть Беларусь по политическим мотивам, и для тех, кто нуждается в медицинской помощи в результате репрессий.

Еврокомиссия, государства-члены ЕС и ЕСВД должны оказать полную поддержку усилиям Совета ООН по правам человека и Московского механизма ОБСЕ по обеспечению документирования и отчетности о нарушениях прав человека в Беларуси, говорится в резолюции.

Европарламент осуждает «гибридное вмешательство Российской Федерации в дела Беларуси, в частности, направление так называемых экспертов по СМИ в белорусские государственные СМИ и советников — в вооруженные силы и правоохранительные органы». Правительство РФ призывают «прекратить любые скрытые или явные попытки вмешательства во внутренние процессы в Беларуси».

Евродепутаты предупреждают, что у Александра Лукашенко «нет политического или морального права вступать в какие-либо дальнейшие договорные отношения от имени Беларуси, в том числе с российскими властями, которые могут угрожать суверенитету и территориальной целостности Беларуси».

Европарламент призывает Международную федерацию хоккея отозвать свое решение о проведении чемпионата мира по хоккею с шайбой 2021 года частично в Беларуси до тех пор, пока ситуация с правами человека в стране не улучшится.

 
 
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Европарламент не признает итоги президентских выборов в Беларуси, которые были проведены «с вопиющим нарушением всех международных стандартов», и не признает...
 
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