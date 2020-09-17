Генпрокуратура пригрозила ответственностью компаниям, участвующим в забастовках

Источник материала: Ежедневник

Облисполкомам и Минскому горисполкому поручено усилить контроль за соблюдением субъектами хозяйствования порядка работы, предоставления услуг, а также прав наемных работников.

«Вчера в отдельных мессенджерах появились сообщения о проведении в стране общенациональной акции солидарности. В них констатировалось, что многие компании объявили 16 сентября нерабочим днем. Очевидно, что локомотивы национальной экономики подобным провокационным вбросам никогда не поддавались и не подвержены сейчас. Фактически участниками акции стали несколько кофеен, мелких магазинов и студий в Минске. При этом, опасаясь ответственности, многие объявили данный день «санитарным». Во всех других регионах страны организации торговли и оказания услуг работали в обычном режиме», - говорится в заявлении Генпрокуратуры.

В связи с этим облисполкомам и Минскому горисполкому поручено усилить контроль за соблюдением субъектами хозяйствования порядка работы, предоставления услуг, а также прав наемных работников.

«При выявлении нарушений виновные будут привлечены к ответственности», – уведомляет Генпрокуратура.