ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Генпрокуратура пригрозила ответственностью компаниям, участвующим в забастовках

17.09.2020 14:41 — Разное | Ежедневник  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Ежедневник

Облисполкомам и Минскому горисполкому поручено усилить контроль за соблюдением субъектами хозяйствования порядка работы, предоставления услуг, а также прав наемных работников.

«Вчера в отдельных мессенджерах появились сообщения о проведении в стране общенациональной акции солидарности. В них констатировалось, что многие компании объявили 16 сентября нерабочим днем. Очевидно, что локомотивы национальной экономики подобным провокационным вбросам никогда не поддавались и не подвержены сейчас. Фактически участниками акции стали несколько кофеен, мелких магазинов и студий в Минске. При этом, опасаясь ответственности, многие объявили данный день «санитарным».  Во всех других регионах страны организации торговли и оказания услуг работали в обычном режиме», - говорится в заявлении Генпрокуратуры. 

В связи с этим облисполкомам и Минскому горисполкому поручено усилить контроль за соблюдением субъектами хозяйствования порядка работы, предоставления услуг, а также прав наемных работников.

«При выявлении нарушений виновные будут привлечены к ответственности», – уведомляет Генпрокуратура.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Облисполкомам и Минскому горисполкому поручено усилить контроль за соблюдением субъектами хозяйствования порядка работы, предоставления услуг, а также прав...
 
Новости дня
Новости разные
 
Девушка путешествует по советским «заброшкам» и показывает, что скрывается за их стенами. Фотоподборка
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

16.09.2020
Mir24.TV Belarus
17.09.2020
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика