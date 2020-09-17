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Польша предлагает создать стабилизационный фонд для Беларуси
17.09.2020 14:41 — Разное | Ежедневник
Источник материала: Ежедневник
По мнению премьера Польши Матеуша Моравецкого, он должен составлять не менее миллиарда евро.
Об этом премьер-министр Польши заявил сегодня в Вильнюсе на пресс-конференции, которую транслирует Польское телевидение. Создание стабфонда предусмотрено в «плане для Беларуси», который
Польша намерена внести на рассмотрение Еврокомиссии.
"Фонд должен быть, конечно, значительный. Такой, который в нынешней ситуации позволит стабилизировать ожидания инвесторов. Как минимум 1 миллиард евро на этом этапе", - цитирует Моравецкого
Сегодня, напомним, также стало известно, что Польша
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По мнению премьера Польши Матеуша Моравецкого, он должен составлять не менее миллиарда евро.
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