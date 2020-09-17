Польша предлагает создать стабилизационный фонд для Беларуси

Источник материала: Ежедневник

По мнению премьера Польши Матеуша Моравецкого, он должен составлять не менее миллиарда евро.

Об этом премьер-министр Польши заявил сегодня в Вильнюсе на пресс-конференции, которую транслирует Польское телевидение. Создание стабфонда предусмотрено в «плане для Беларуси», который

Польша намерена внести на рассмотрение Еврокомиссии.

"Фонд должен быть, конечно, значительный. Такой, который в нынешней ситуации позволит стабилизировать ожидания инвесторов. Как минимум 1 миллиард евро на этом этапе", - цитирует Моравецкого РИА Новости .

Сегодня, напомним, также стало известно, что Польша открыла границы для белорусо в.