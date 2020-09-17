Если из-за санкций Беларусь покинут европейские кредиты, Россия их заместит

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Андрей Крайний отметил также, что у ЕАБР уже есть такой опыт в Российской Федерации, когда Европейский банк реконструкции и развития решил прекратить свою деятельность из-за санкционных режимов. Так, ЕАБР заместил на 200 млн евро ЕБРР в проекте строительства магистрали «Западный скоростной диаметр» в Санкт-Петербурге, напомнил зампред правления.