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Если из-за санкций Беларусь покинут европейские кредиты, Россия их заместит
Источник материала: Myfin
Андрей Крайний отметил также, что у ЕАБР уже есть такой опыт в Российской Федерации, когда Европейский банк реконструкции и развития решил прекратить свою деятельность из-за санкционных режимов. Так, ЕАБР заместил на 200 млн евро ЕБРР в проекте строительства магистрали «Западный скоростной диаметр» в Санкт-Петербурге, напомнил зампред правления.
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Евразийский банк развития готов рассмотреть вопрос о замещении Европейского банка реконструкции и развития, если ЕБРР выйдет из проектов в Беларуси. Об этом...
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