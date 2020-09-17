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Если из-за санкций Беларусь покинут европейские кредиты, Россия их заместит

17.09.2020 14:55 — Разное | Myfin  
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Источник материала: Myfin

Фото: glavportal.com

Андрей Крайний отметил также, что у ЕАБР уже есть такой опыт в Российской Федерации, когда Европейский банк реконструкции и развития решил прекратить свою деятельность из-за санкционных режимов. Так, ЕАБР заместил на 200 млн евро ЕБРР в проекте строительства магистрали «Западный скоростной диаметр» в Санкт-Петербурге, напомнил зампред правления.

 
 
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Евразийский банк развития готов рассмотреть вопрос о замещении Европейского банка реконструкции и развития, если ЕБРР выйдет из проектов в Беларуси. Об этом...
 
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