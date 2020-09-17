В Генпрокуратуре прокомментировали акцию с не работавшими 16 сентября кафе и магазинами

Источник материала: Tut.by

16 сентября некоторые кафе и магазины объявили о том, что не работают в связи с днем солидарности. В Генпрокуратуре прокомментировали акцию. Там отметили, что прокуроры «отреагировали на призывы к нарушению нормальной деятельности предприятий и прав граждан на получение услуг». Теперь за субъектами хозяйствования будет усилен контроль, а виновные, если они будут, — привлечены к ответственности.



— Очевидно, что локомотивы национальной экономики подобным провокационным вбросам никогда не поддавались и не подвержены сейчас, — говорится в сообщении Генпрокуратуры, опубликованном в телеграм-канале ведомства.

Там отмечают, что участниками акции «фактически стали несколько кофеен, мелких магазинов и студий в Минске», а многие из них объявили этот день санитарным, «опасаясь ответственности». В регионах организации торговли и услуг работали в обычном режиме, отмечают в ведомстве.

— Прокуроры отреагировали на призывы к нарушению нормальной деятельности предприятий и прав граждан на получение услуг. Облисполкомам и Минскому горисполкому поручено усилить контроль за соблюдением субъектами хозяйствования порядка работы, предоставления услуг, а также прав наемных работников. При выявлении нарушений виновные будут привлечены к ответственности, — сообщила начальник отдела информации Генпрокуратуры Анжелика Курчак.