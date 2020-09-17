«Твоей мамы краш». Басков снялся в рэп-клипе

Источник материала: Tut.by

У российского певца Николая Баскова вышел совместный клип со звездой TikTok Даней Милохиным. Несмотря на разницу в возрасте, артисты показывают, как они «дико тусят» вместе. Кстати, в новом клипе Басков признался о своем намерении покорить TikTok.

«Дико тусим» — клип народного артиста России Николая Баскова и 18-летнего блогера Дани Милохина, одного из самых популярных тиктокеров в России. О совместной работе в песне говорится вот что: «Фит острее, чем табаско». В клипе сочетаются рэп-читка Дани и оперное пение Баскова. Здесь есть отсылки к творчеству Баскова: золотая чаша, шарманка, натуральный блондин; они смешаны с молодежным сленгом: хейт, краш, трэп-хата. По стилистике ролик напоминает клип рэпера Pharaoh «Дико, например».

— Я покорил давно эстраду, теперь возьму TikTok, — то ли в шутку, то ли всерьез признается в клипе Николай.

Басков даже попытался запустить у себя в Instagram флешмоб, написав: «Разрывай тренды во всех соцсетях и показывай, как ты дико тусишь под наш трек!». Однако в посте под клипом почти никто из комментаторов не реагирует на сам ролик: пользователи массово просят артиста не выступать на провластном концерте в «Минск-Арене», который должен пройти сегодня, 17 сентября. Выступление должно состояться уже через два часа.

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