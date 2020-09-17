Xiaomi представила телевизор Redmi на 55 дюймов с 4K за 295 долларов

Источник материала: Tut.by

Xiaomi представила в Китае телевизор Redmi Smart TV A55. Его главная особенность — относительно невысокая цена, сообщает Gizmochina .





ТВ оснащается экраном на 55 дюймов с разрешением 4K UHD, или 3840 на 2160 пикселей. Есть поддержка HDR, движок Image Quality Engine оптимизирует качество отображаемой картинки. Телевизор также располагает процессором MediaTek MT9632 (четыре ядра, до 1,5 ГГц) и 1,5 ГБ оперативной памяти. Постоянного хранилища — 8 ГБ. А еще в ТВ встроены стерео динамики с поддержкой DTS.

Операционной системой выступает Android с фирменной оболочкой компании. В наличие два порта USB, два HDMI и S/PDIF. В Китае за ТВ просят 295 долларов. Правда, доедет ли новинка до других стран пока неизвестно.

Ниже — цены других телевизоров Xiaomi: