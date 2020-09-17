Европарламент высказался о проведении в Беларуси чемпионата мира по хоккею

Источник материала: Tut.by

Европарламент принял сегодня резолюцию , которая, в том числе, призывает не проводить часть чемпионата мира по хоккею с шайбой 2021 года в Беларуси.



Reuters

В резолюции содержится призыв к национальным хоккейным федерациям стран ЕС и всем демократическим странам выступить с обращением к Международной федерации хоккея об отзыве решения о проведении чемпионата мира по хоккею 2021 года в Беларуси, пока ситуация с правами человека в нашей стране не улучшится.

Напомним, именно сегодня состоится заседание совета Международной федерации хоккея (ИИХФ). Одним из главных вопросов будет судьба ЧМ-2021.

Ранее премьер-министр Латвии Кришьянис Кариньш заявил, что проведение чемпионата мира по хоккею — 2021 совместно с Беларусью под вопросом из-за событий, происходящих в нашей стране. Сможет ли Латвия сама взять на себя проведение чемпионата, в Латвийской хоккейной федерации тогда комментировать отказались.

До этого стало известно, что вице-президент IIHF Калерво Куммола поднял вопрос о месте проведения турнира после политических протестов в Беларуси. По его словам, глава IIHF Рене Фазель предложил подождать две недели и посмотреть, успокоится ли ситуация.

Напомним, чемпионат мира по хоккею с шайбой должен пройти в Риге и Минске в конце мая — начале июня 2021 года.