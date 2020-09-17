Светлана Тихановская завела официальный профиль в Instagram

Источник материала: Tut.by

Светлана Тихановская завела свой профиль в Instagram . Как говорится в Telegram-канале «Пул Первой», это ее единственный официальный профиль.

«Дорогие беларусы! Все мы с вами в этом году сделали осознанный выбор — идти навстречу новой, свободной Беларуси, — написала Светлана под своей первой фотографией. — Я понимаю, что для победы нужно использовать все возможные каналы, и поэтому появился этот аккаунт — моя единственная актуальная персональная страница.

Она будет более неформальной, чем мой официальный ТГ-канал „Пул первой“ — ведь здесь я смогу видеть ваши комментарии, реакции и отметки. И в первую очередь я должна сказать, что вы — герои! Без вас мы и я лично не смогли бы пройти такой большой путь. Спасибо вам!»

Также в аккаунте размещено совместное фото Светланы и Марии Колесниковой, где Тихановская утверждает — « обвинения против Марии Колесниковой — абсолютно абсурдны». И в последней записи она сообщила о создании « списка Тарайковского », куда войдут фамилии чиновников и силовиков, «которые участвовали и продолжают участвовать в милицейском произволе».

Напомним, что Светлана Тихановская сейчас находится в Литве, она покинула Беларусь после выборов президента.