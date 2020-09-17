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Светлана Тихановская завела официальный профиль в Instagram
Источник материала: Tut.by
Светлана Тихановская завела свой профиль в
«Дорогие беларусы! Все мы с вами в этом году сделали осознанный выбор — идти навстречу новой, свободной Беларуси, — написала Светлана под своей первой фотографией. — Я понимаю, что для победы нужно использовать все возможные каналы, и поэтому появился этот аккаунт — моя единственная актуальная персональная страница.
Она будет более неформальной, чем мой официальный ТГ-канал „Пул первой“ — ведь здесь я смогу видеть ваши комментарии, реакции и отметки. И в первую очередь я должна сказать, что вы — герои! Без вас мы и я лично не смогли бы пройти такой большой путь. Спасибо вам!»
Также в аккаунте размещено совместное фото Светланы и Марии Колесниковой, где Тихановская утверждает — «
Напомним, что Светлана Тихановская сейчас находится в Литве, она покинула Беларусь после выборов президента.
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