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В интернете пишут о якобы рекордной смертности ветеранов. Разобрались, откуда появились такие цифры
Источник материала: Tut.by
На сайте Минтруда появилась информация о численности ветеранов ВОВ в Беларуси на 1 июля 2020 года. В некоторых СМИ сравнили статистику с данными мая и получили якобы рекордное сокращение численности ветеранов в мае-июне. Ведомство позже разместило подробную информацию, что значительного сокращения не было. Разобрались, откуда появилась путаница в цифрах.
Минтруда разместило статистику по числу ветеранов ВОВ, а также по пострадавшим в войне и долгожителям на 1 июля. Ведомство обновляет подобную статистику с определенной периодичностью. В размещенной таблице среди прочего было указано, что на 1 июля в Беларуси проживает 429 долгожителей (тех, кому больше 100 лет), 2 Героя Советского Союза, 12 153 бывших узника фашистских концлагерей, тюрем, гетто и иных мест принудительного содержания, а также 2639 участников и инвалидов ВОВ.
Многие обратили внимание на число ветеранов ВОВ. Ведь, к примеру, на 1 мая в этой строке на сайте Минтруда значилось около 4,7 тысячи человек (позднее ведомство указало более точное число — 4694 человека), а на 1 апреля — 4806 человек. В эту категорию «ветераны и инвалиды ВОВ» ведомство включает не только участников и инвалидов, но также и некоторых других людей, в том числе награжденных тружеников тыла, блокадников Ленинграда.
Если точнее, то в категорию «ветераны ВОВ» по законодательству включают:
В статистику на 1 июля в категорию «ветераны ВОВ (с инвалидами)» включили непосредственно только участников и инвалидов ВОВ, но не учли, к примеру, награжденных тружеников тыла, блокадников Ленинграда, как делали ранее. Этот нюанс не указали на сайте ведомства. Соответственно, в том числе поэтому появилась информация о якобы рекордном сокращении численности ветеранов в мае-июне этого года.
После того как статистику по числу ветеранов заметили блогеры и СМИ, на сайте Минтруда
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На сайте Минтруда появилась информация о численности ветеранов ВОВ в Беларуси на 1 июля 2020 года. В некоторых СМИ сравнили статистику с данными мая и получили якобы...
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