В интернете пишут о якобы рекордной смертности ветеранов. Разобрались, откуда появились такие цифры

Источник материала: Tut.by

На сайте Минтруда появилась информация о численности ветеранов ВОВ в Беларуси на 1 июля 2020 года. В некоторых СМИ сравнили статистику с данными мая и получили якобы рекордное сокращение численности ветеранов в мае-июне. Ведомство позже разместило подробную информацию, что значительного сокращения не было. Разобрались, откуда появилась путаница в цифрах.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Анжелика Василевская, TUT.BY

Минтруда разместило статистику по числу ветеранов ВОВ, а также по пострадавшим в войне и долгожителям на 1 июля. Ведомство обновляет подобную статистику с определенной периодичностью. В размещенной таблице среди прочего было указано, что на 1 июля в Беларуси проживает 429 долгожителей (тех, кому больше 100 лет), 2 Героя Советского Союза, 12 153 бывших узника фашистских концлагерей, тюрем, гетто и иных мест принудительного содержания, а также 2639 участников и инвалидов ВОВ.

Многие обратили внимание на число ветеранов ВОВ. Ведь, к примеру, на 1 мая в этой строке на сайте Минтруда значилось около 4,7 тысячи человек (позднее ведомство указало более точное число — 4694 человека), а на 1 апреля — 4806 человек. В эту категорию «ветераны и инвалиды ВОВ» ведомство включает не только участников и инвалидов, но также и некоторых других людей, в том числе награжденных тружеников тыла, блокадников Ленинграда.

Если точнее, то в категорию «ветераны ВОВ» по законодательству включают:

инвалидов и участников ВОВ (непосредственно принимавшие участие в боевых действиях);

принимавших участие в составе специальных формирований в разминировании территорий и объектов после освобождения от немецкой оккупации в 1943-1945 годах;

награжденных орденами или медалями СССР за самоотверженный труд и безупречную воинскую службу в тылу в годы ВОВ;

работавших на объектах противовоздушной обороны, местной противовоздушной обороны, на строительстве оборонительных сооружений, морских баз, аэродромов и других военных объектов в пределах тыловых границ действующих фронтов, на прифронтовых участках железных и автомобильных дорог;

работавших на предприятиях, в учреждениях и организациях города Ленинграда в период блокады с 8 сентября 1941 г. по 27 января 1944 г. и награжденным медалью «За оборону Ленинграда», награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда».

В статистику на 1 июля в категорию «ветераны ВОВ (с инвалидами)» включили непосредственно только участников и инвалидов ВОВ, но не учли, к примеру, награжденных тружеников тыла, блокадников Ленинграда, как делали ранее. Этот нюанс не указали на сайте ведомства. Соответственно, в том числе поэтому появилась информация о якобы рекордном сокращении численности ветеранов в мае-июне этого года.

После того как статистику по числу ветеранов заметили блогеры и СМИ, на сайте Минтруда разместили статистику по ветеранам ВОВ в привычном формате, с учетом в том числе награжденных тружеников тыла, блокадников Ленинграда. На 1 июля 2020 года в республике проживало 4469 ветеранов Великой Отечественной войны.