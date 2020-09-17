Европарламент придумал, какими жесткими санкциями накажет тех, кто удерживает власть в Беларуси

Источник материала: KYKY

Депутаты Европейского парламента большинством проголосовали за принятие резолюции по ситуации в Беларуси. В ней выборы в Беларуси официально признаются Европарламентом недействительными и говорится, о непризнании Александра Лукашенко президентом Беларуси после истечения его нынешнего срока.

Вот главные пункты резолюции:

Европарламент одобреют создание и работу Координационного Совета во главе с Тихановской. И призывает руководство ЕС всячески помогать этому совету. А также немедленного освободить всех представителей КС.

Европарламент призывает немедленно освободить всех политзаключенных, и тех, кого неправомерно осудили беларуские суды. А также провести независимое расследование всех случаев пыток и связанной с протестами гибели людей. Также в резолюции пишут, что Европарламент поддерживает народ Беларуси и его призывы к проведению свободных и честных выборов.

Европарламент призывает руководство ЕС и стран, входящих в союз, разрабатывать точечные санкции в отношении тех, кто несет ответственность за насилие силовиков в отношении мирных граждан, а также фальсификацию выборов, в том числе в отношении Александра Лукашенко, а также некоторых граждан России, которые оказывают поддержку белорусскому режиму.

В резолюции Европарламента призывают перестать финансирование режима в Беларуси –– в том числе, отказаться от кредитов по линии Европейского инвестиционного банка и Европейского банка реконструкции и развития.

При этом Европарламент в резолюции заявляет, что нужно поддерживать беларуских правозащитников, активистов и представителей гражданского общества Беларуси. А также – беларусов, которые сейчас обращаются за политическим убежищем в ЕС.

Европарламент призвал национальные спортивные федерации отозвать решение о проведении чемпионата мира по хоккею 2021 года в Беларуси из-за «нарушений прав человека».

Важно: резолюция относится к разряду «незаконодательных» и носит рекомендательный характер. То есть она необязательна к исполнению институтами ЕС и правительствами государств-членов, но служит для них политическим ориентиром.