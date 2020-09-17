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Госконтроль РБ наехал на компанию, сдававшую в аренду офисы штабу Бабарико

17.09.2020 15:01 — Разное | АФН  
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Источник материала: АФН

Департамент финансовых расследований Комитета государственного контроля возбудил уголовное дело в отношении руководства компании «Белтяжмаш», которая сдавала в аренду помещения штабу Бабарико и Координационному совету.

Дело возбуждено по части 2 статьи 243 УК РБ за уклонение от уплаты сумм налогов в особо крупном размере.

«Сумма неуплаченных налогов составила более 6 млн. рублей. По подозрению в совершении преступления задержано 5 лиц, включая руководителя общества. Проводятся следственные действия», - говорится в сообщении Госконтроля РБ.

 
 
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Департамент финансовых расследований Комитета государственного контроля возбудил уголовное дело в отношении руководства компании «Белтяжмаш», которая сдавала...
 
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